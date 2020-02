Podemos y su propio secretario general y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, pidieron este martes "perdón" y "disculpas" a las víctimas del franquismo, afirmando sentir "vergüenza" por haber votado en la Junta de Portavoces del Congreso en contra de publicar el historial del excomisario de la Brigada Político Social Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño'.

"Cuando se comete un error, se debe reconocer y rectificar de inmediato. Hoy hemos cometido un error grave y pedimos perdón. En especial, pedimos disculpas a la víctimas de un torturador sin escrúpulos. Por suerte, el error tiene arreglo; pero hoy sentimos vergüenza", publicó el partido en su perfil de Twitter. En esa misma red, Iglesias apostilló: "Hoy nos hemos equivocado en la Junta de Portavoces y no hay excusa que valga.

Las víctimas del torturador Pacheco no merecen vernos fallar. Las buenas intenciones no justifican errores como este. Por suerte podemos rectificar. Mis disculpas avergonzadas a las víctimas". Ya antes el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, había justificado su voto en contra en la Junta de Portavoces, que se sumó a los de PSOE, PP y Vox, alegando que los letrados de la Cámara adujeron que no es legal hacerlo y aclarando que dejó claro que su decisión no fue consensuada con los socialistas para evitar grietas en el Gobierno de coalición.

No obstante, afirmó que el equipo jurídico de Unidas Podemos estudió el informe de los letrados y concluyó, a diferencia de ellos, que, con la legislación vigente, sí es legal publicar la hoja de servicios. Ante esta situación adelantó que en la próxima reunión de la Mesa del Congreso en la que se aborde la cuestión, cuando EH Bildu pida su reconsideración, como ya ha anunciado que hará, Unidas Podemos votará a favor de la publicación.

Además, añadió que también pedirá que se juzguen los "crímenes cometidos" por 'Billy el Niño' para su posterior encarcelamiento, así como la retirada de las condecoraciones que los distintos Gobiernos le han impuesto. El acuerdo de gobierno con el PSOE contempla estudiar todas las vías legales para retirar las medallas a 'Billy el Niño', pero no garantiza que lo hará, ni mucho menos promete publicar su historial policial.

Antes de la rectificación de Echenique, los grupos nacionalistas, que votaron a favor de publicarlo en la Junta de Portavoces, fueron muy críticos con la posición inicial de Unidas Podemos. El portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, la enmarcó en los "sapos" que Iglesias auguró que se iba a tener que tragar por estar en el Ejecutivo. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, la definió como una "contradicción enorme" respecto a lo que Podemos ha defendido siempre y el del PNV, Aitor Esteban señaló que no entendía la "excusa" jurídica que había esgrimido Unidas Podemos para votar en contra.

El de Más País, Íñigo Errejón, que también apoyó la publicación del historial de 'Billy el Niño', afirmó que "por encima de la opacidad institucional están los derechos humanos", pero se mostró indulgente con lo que interpretó como "un error de forma" de Unidas Podemos que habría que "reconsiderar".