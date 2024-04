La Mesa del Congreso de los Diputados responde al Senado y aumenta la tensión dentro de su choque institucional sin precedentes. laSexta ha accedido al informe jurídico que este martes se verá en el órgano como respuesta al requerimiento de la Cámara Alta sobre la ley de amnistía, un documento en el que defienden que han actuado "en el ejercicio constitucional y reglamentario de sus atribuciones".

"El Senado intenta subvertir las funciones que le asisten", señalan, acusando a la Cámara Alta de llevar a cabo una "clara injerencia en el principio de autonomía parlamentaria". Esa función de control, dicen, le corresponde al Tribunal Constitucional.

Para la Mesa, la decisión adoptada por el Pleno del Congreso "no es objeto idóneo del conflicto de atribuciones", recordando que no es la Mesa la que debe decidir si una iniciativa es constitucional o no, sino el Constitucional. "Eso no puede hacerse en esta parte de la tramitación de la ley. En todo caso, podrá plantearse cuando la ley esté en vigor", añaden.

"El Senado no puede asumir funciones de fiscalización del funcionamiento interno de otros órganos constitucionales que la Constitución no le reconoce", recoge este documento, que a su vez cuestiona el "artificio" del Senado al plantear este conflicto institucional e intentar "suplantar al Congreso en el ejercicio de sus atribuciones".

Por último, insisten en que este conflicto es "improcedente", al referirse a decisiones que "no constituyen el objeto propio de un conflicto de atribuciones, sino, en sus caso, de un recurso de inconstitucionalidad", instando al Senado a "desistir" de este conflicto y "dar cumplimiento" a la tramitación de la iniciativa legislativa.

Armengol: "Vamos a responder desde la lealtad institucional"

A lo largo de las 14 caras del escrito se producen varias alusiones a doctrinas del Constitucional para sostener los argumentos aportados. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, avanzaba este lunes que la Cámara Baja respondería al Senado desde la "lealtad institucional", evitando la "politización" del conflicto.

"Hemos recibido el requerimiento y desde el Congreso de los Diputados vamos a responder desde la lealtad institucional, desde el entendimiento que debe haber entre las cámaras, sin politización sino intentando mantener la institucionalidad del Congreso para dar respuesta desde el rigor y siempre pensando en la ciudadanía", asegurado Armengol.

El texto del requerimiento no solo plantea errores durante la tramitación de la ley de amnistía, sino señalan que el Congreso tuvo que tramitar la ley como una reforma constitucional y no como una ley orgánica.

"Al haber admitido inicialmente a trámite esta amnistía en forma de ley orgánica y al haber mantenido esta calificación a lo largo de todo su controvertido trámite, pese a las dudas que razonablemente aconsejaban la vía de una reforma constitucional, el Congreso de los Diputados ha impedido de hecho que el Senado tuviera la posibilidad de actuar según el procedimiento previsto en el Título X de la Constitución", detallan.