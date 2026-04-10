De no condenar los ataques de EEUU a Irán a pedir "sensatez" y denunciar la "deriva belicista": el viraje del PP sobre la guerra

Los detalles El Partido Popular reconduce su discurso 41 días después del inicio de la guerra. "El mundo está enloquecido y los líderes responsables estamos obligados a actuar con sensatez", ha expresado Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha cambiado su discurso respecto al conflicto internacional tras 41 días desde el inicio de la guerra. Inicialmente, justificó los ataques de EE.UU. a Irán priorizando los derechos humanos sobre el derecho internacional, y afirmó que "cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor". Sin embargo, ahora aboga por la sensatez y la diplomacia, declarando que "no existe el derecho internacional sin derechos humanos". Este giro contrasta con declaraciones pasadas de otros miembros del PP, como Cayetana Álvarez de Toledo y Ayuso, quienes han mostrado posturas más belicistas. Feijóo ahora condena la "deriva belicista" y promueve la mesura.

Hemos tenido que esperar 41 días después del inicio de la guerra para que el PP reconduzca su discurso. "El mundo está enloquecido. Los líderes responsables estamos obligados a actuar con sensatez", ha defendido este viernes Alberto Núñez Feijóo.

El líder del Partido Popular pide ahora sensatez, después de hace justo un mes decir esto para no condenar los ataques de EEUU a Irán: "Antes del derecho internacional, están los derechos humanos, y en Irán no se protegen los derechos humanos", manifestó, tras lo que también afirmó que "cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor".

Ahora, hace equilibrios y ya no elige entre una u otra cosa: "No existe el derecho internacional sin derechos humanos", ha declarado desde Barcelona, donde ha marcado desde Barcelona una sola dirección: "Proclamar insistentemente, como ha hecho mi partido desde el primer día, que la contención, la desescalada y la diplomacia es el único camino".

Sin embargo, el PP no siempre ha mantenido esta postura. Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho directamente 'sí' a la guerra contra Irán y Ayuso, cuando le han pedido condenar los ataques, ha respondido sin condena: "Les animo a ir solas y borrachas por Teherán", expresó la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ahora, sin embargo, el Partido Popular cambia y habla de "barbarie" en general: "Debemos empujar para que la mesura sustituya a la barbarie", ha declarado Feijóo, quien ha condenado la "deriva belicista que recorre el mundo".

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