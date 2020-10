"Reparación moral". Así se ha referido Mariano Rajoy en un comunicado a la sentencia del Tribunal Supremo que este miércoles confirmaba que el Partido Popular se lucró con la trama Gürtel.

A pesar de que la sentencia del alto tribunal confirma que el PP se benefició del entramado de corrupción creado entre el Grupo Correa y militantes influyentes del partido, el expresidente ha recordado sus propias palabras de 2018, cuando aseveró que la moción de censura contra su Gobierno -que provocó su salida- estaba "construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia".

Una intervención ante el Congreso que recuerda en un comunicado emitido este jueves, un día después de conocerse el fallo del Supremo. En su nota, el ex presidente popular cita cómo defendió entonces que la sentencia no condenaba "al Gobierno de España, ni a su presidente, ni a ninguno de sus miembros, no condena a ningún militante del PP y no recoge ninguna condena penal contra el PP".

En su nota, Rajoy reproduce fragmentos el fallo dado a conocer este miércoles por el alto tribunal. "Ayer la Justicia afirmó con rotundidad que: 'no puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular al no solicitarse su condena en tal sentido y haber sido traído al proceso como partícipe a título lucrativo que presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión'".

Asimismo, cita también la parte de la sentencia en la que el tribunal afirma que "la condena como partícipe a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última".

Ello, a pesar de que la sentencia confirma la responsabilidad civil del partido como partícipe a título lucrativo y reconoce la existencia de una 'caja B' de la formación -objeto de una causa judicial diferente-, al indicar que Luis Bárcenas se apropió indebidamente de fondos de esa contabilidad 'en B' (puedes consultar la sentencia íntegra aquí).

Sin embargo, en la nota publicada hoy, Rajoy da las gracias "a todos los españoles" que le han honrado "con su confianza" durante sus años en política y al frente del Ejecutivo, así como a los militantes y simpatizantes del PP, "por el apoyo que me han prestado siempre y en todo momento".

"Confío en que esta reparación moral les anime a seguir trabajando sin desfallecer por el bienestar, las libertades y la concordia entre españoles, valores estos que hoy percibo más necesarios que nunca", concluye.