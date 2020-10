El Tribunal Supremo ha confirmado penas de hasta 51 años de prisión por la trama Gürtel, en una sentencia en la que mantiene la condena al Partido Popular como responsable civil a título lucrativo.

Según la sentencia, conocida este miércoles, se mantienen, con ligeros ajustes, las condenas de prisión para 29 acusados que fijó la Audiencia Nacional, y la responsabilidades civiles como partícipes a título lucrativo del PP, Ana Mato (exdirigente del PP y exesposa del exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda) y Gema Matamoros (esposa del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega).

El alto tribunal, no obstante, "considera excesivas las menciones a la caja B del PP de la sentencia recurrida porque no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa". Señala la Sala II que la condena al partido como partícipe a título lucrativo "no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última".

A juicio del tribunal, "no es dable afirmar que el Partido Popular delinquiera, cuando no ha sido enjuiciado por responsabilidad penal en este proceso". En este sentido, el fallo apunta que "no puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular" porque la posibilidad de que fuera destinatario de sobornos "no fue objeto de acusación", sino que el partido fue "traído al proceso como partícipe a título lucrativo".

Esto, agrega, "presupone que el beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión". Al respecto, establece la siguiente comparación: "Si a alguien le ingresan en su cuenta corriente, aun sin saberlo, una cantidad de dinero que proviene de un ilícito penal, ha de devolverlo. Así de sencillo. Aunque no se hubiera enterado de nada". "Sencillamente se ha demostrado que han recibido un dinero que provenía de un hecho ilícito que, por tanto, deberá ser devuelto", desgrana la sentencia.

El Grupo Correa, "un auténtico sistema de corrupción"

No obstante, el Supremo destaca "como el Grupo Correa creó un auténtico sistema de corrupción que manipuló la contratación pública a través de la relación con influyentes miembros del PP".

Once de los acusados son condenados a más de 12 años de prisión, incluyendo Francisco Correa, Pablo Crespo, Luis Bárcenas, Guillermo Ortega, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda o Rosalía Iglesias. La mujer de Bárcenas ha sido condenada a 12 años y tendrá que ingresar en prisión.

Se trata de una sentencia que ratifica la que convirtió al PP en el primer partido político condenado por corrupción en democracia y que provocó la moción de censura a Mariano Rajoy.

En concreto, condena al partido por los actos electorales que sufragaron empresas del grupo Correa en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón cuando Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda eran candidatos a esas alcaldías.