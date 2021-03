España prevé reanudar el próximo miércoles la administración de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, a expensas de que la Comisión de Salud Pública determine este fin de semana a qué grupos de la población. Según ha podido saber laSexta, los expertos podrían recomendar que esta vacuna contra el coronavirus no se administre a ciertos colectivos, como las mujeres jóvenes.

No obstante, todavía no hay decidida una edad concreta en la que establecer ese posible umbral etario. La Comisión, en la que se encuentran representadas tanto las autonomías como el Ministerio de Sanidad, podría recomendar su uso para mayores de 55 años, ya que hasta ahora venía administrándose solo en personas más jóvenes.

Los expertos abordarán estas cuestiones después de que el Consejo Interterritorial acordara el jueves reanudar la vacunación con AstraZeneca la próxima semana, ante la conclusión de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de que sus beneficios son superiores a sus riesgos y de que la vacuna es "eficaz y segura". Una decisión del organismo regulador europeo que llegaba después de que el lunes Sanidad decidiera paralizar la vacunación con AstraZeneca durante 15 días, de forma preventiva, tras detectar eventos trombóticos tras su administración.

Ahora, la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública se reunirán para examinar la nueva ficha técnica de la EMA y valorar si la vacuna no debe administrarse en algún colectivo por esos trombos. En este sentido, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, ya avanzó esta semana que ahora la ficha técnica de la vacuna contempla indicaciones sobre posibles trombosis, principalmente en menores de 55 años y mujeres.

Recuperar la normalidad con AstraZeneca

En base a su dictamen, el departamento que dirige Carolina Darias y las comunidades autónomas volverán a reunirse el lunes para tomar una decisión definitiva que permita volver a convocar a los ciudadanos para retomar la vacunación desde el miércoles. Las reuniones de la Ponencia de Vacunas y la Comisión de Salud Pública llegan también después de que este viernes la Junta de Andalucía anunciase que la vacuna de AstraZeneca no causó la muerte de una profesora de Marbella.

En este caso, la docente falleció por una hemorragia cerebral dos semanas después de recibir la inyección, según la autopsia. Así, la vacuna es segura, tal y como lo ha concluido el regulador europeo de fármacos, que apunta además que no se dan más trombos entre los vacunados que entre quienes no lo están. Y no, no hay ningún lote que en principio sea peligroso. La EMA descarta que ninguno en concreto pueda aumentar el riesgo.

Retrasar la vacunación va a costar mucho sufrimiento en vidas humanas"

De hecho, en países como Italia, Francia, Alemania, Bulgaria, Letonia, Lituania, Chipre y Luxemburgo ya se ha vuelto a reanudar la vacunación con este producto. Así, una vez se reanude la administración de esta vacuna, la campaña volverá a contar con las más de 940.000 dosis de AstraZeneca, que se sumarán así a los más de 890.000 sueros de Pfizer y Moderna con los que cuenta España para retomar el ritmo de vacunación.

Nuestro país ha vacunado ya a cerca de seis millones de personas, lo que supone un 3,98% de personas vacunadas frente al objetivo marcado por el Gobierno de cara al verano, que es inmunizar a al menos un 70% de la población; un plan que, por el retraso en la vacunación por la paralización del suministro de dosis de AstraZeneca, podría salir caro a nuestro país. Así lo considera el médico de Urgencias César Carballo, que ha advertido "esto que se ha hecho de retrasar la vacunación va a costar mucho sufrimiento en vidas humanas".