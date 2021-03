La vacuna de AstraZeneca no fue la culpable de la muerte de la profesora de Marbella (Málaga) que falleció por una hemorragia cerebral dos semanas después de recibir la inyección.

Así lo indica el informe de la autopsia que, como recoge el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, "parece que son otras circunstancias y nada tiene que ver con la vacunación". Esas otras circunstancias serían un aneurisma cerebral, que habría sido lo que habría desencadenado la hemorragia masiva de la víctima.

Todavía más contundente ha sido el consejero de Sanidad de la región, Jesús Aguirre, que asegura "de forma fehaciente" que el antídoto anglo-sueco no fue la causante del deceso: "Puedo decir que no hay ninguna relación causal entre la vacuna y el fallecimiento de esta mujer. Es informe preliminar, pero clara y contundentemente les digo que la administración de la vacuna no ha tenido nada que ver con el fallecimiento de esta mujer".

Así, Aguirre afirma que "hay otras causas", pero que en ningún caso se deben a la vacuna. De este modo, se confirma lo que la autopsia de la víctima ya preveía: la mujer tenía una predisposición a sufrir un accidente cerebrovascular. Además, como recoge la Agencia EFE, en los estudios preliminares no se han detectado indicios de trombo en el cuerpo de la víctima, aunque habrá que esperar a los resultados de los diferentes estudios microscópicos que se están realizando a partir de las muestras tomadas.