La Comisión de Salud Pública ha decidido este martes 1 de marzo eliminar las cuarentenas para los contactos estrechos de casos de coronavirus, independientemente de cuál sea su situación de vacunación. La medida entrará en vigor a partir del próximo sábado, 5 de marzo.

No obstante, la Comisión recomienda extremar las medidas preventivas dirigidas a la protección de las personas más vulnerables frente al COVID-19.

Asimismo, el organismo aconseja que durante los 10 días posteriores a la última exposición a un positivo, los contactos estrechos de casos confirmados extremen las precauciones y reduzcan todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos, especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables.

Los vacunados con pauta completa ya no tenían esta exigencia de cuarentena desde hace meses, por lo que la medida afectará fundamentalmente a aquellas personas que aún no se hayan vacunado contra el coronavirus y a los niños más pequeños, ya que entre los menores de cinco a 11 años solo el 18,4% tiene la pauta completa y por debajo de esa edad no se está inmunizando.

Las autoridades sanitarias han adoptado esta decisión en un momento en que la incidencia se encuentra a la baja en España, aunque el viernes este indicador se situaba aún en los 613,15 casos por 100.000 habitantes.