Ciudadanos ve más factible un pacto con el PP frente al "postureo" en el discurso de Podemos

José María Espejo-Saavedra, miembro de la dirección de Ciudanos, ha considerado más factible sumar al PP a un acuerdo, "en base a las 200 medidas" incluidas en el acuerdo de gobierno sellado por el PSOE y Ciudadanos, que incorporar al pacto a Podemos, que "ha criticado este acuerdo hasta la saciedad".

"Creo que, pese a las grandes diferencias que tenemos con el PP, es más fácil acordar un pacto de gobernabilidad y de sentido de Estado con el PP, que al menos que tiene clara una idea de España que con matices podemos compartir, que con Podemos, con los que tenemos grandes diferencias", ha reflexionado.

Espejo-Saavedra ha puesto de relieve que Ciudadanos y Podemos tienen "modelos absolutamente diferentes" sobre "estructura institucional de España, sistema fiscal o Unión Europea". "Si suena la flauta y Podemos deja de ser Podemos porque renuncia a trocear la soberanía de España o hacer una subida de impuestos generalizada, podríamos llegar a acuerdos", ha señalado.

Después de escuchar las comparecencias posteriores a la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Espejo-Saavedra ha acusado al líder de Podemos de "continuar hablando de sillas y no de propuestas". Espejo-Saavedra ha asegurado que en Ciudadanos están "dispuestos a hablar de medidas concretas", pero no comparten el "postureo" de celebrar reuniones sin más contenido que hablar de "sillas".

Según Espejo-Saavedra, la renuncia de Iglesias a asumir una vicepresidencia en un hipotético Gobierno de coalición con el PSOE "no cambia nada": "A la gente no le interesa si él es vicepresidente o no", ha afirmado. "El escenario ahora más probable, aunque no me guste", es la repetición de las elecciones generales, ha opinado.

En cuanto a la moción de la CUP que llama a desacatar al Tribunal Constitucional, admitida a trámite por la Mesa del Parlament a condición de que se modifique su contenido ante las "dudas" sobre su legalidad, ha expresado su "decepción" por el hecho de que el texto haya superado este primer filtro parlamentario.

A su juicio, "no se puede admitir" esta moción porque el Constitucional ha "prohibido" la declaración de inicio del proceso hacia la independencia que la CUP quiere ahora ratificar. "El Parlament, para respetarse a sí mismo, debe cumplir las normas y la ley. Con la decisión de ayer, nos saltamos nuestro propio reglamento, estirándolo de forma incomprensible", ha denunciado Espejo-Saavedra, que ha recordado que su partido presentará una solicitud de reconsideración a la Mesa.

Según Espejo-Saavedra, "la independencia no es esto tan bonito que nos han vendido los partidos independentistas" como algo que se puede alcanzar "pacíficamente" pese a tener el Estado en contra: "Para hacer la independencia, hoy por hoy, hay que incumplir la ley, y esto tiene consecuencias", ha agregado.