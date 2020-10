El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, no cenó con El Gran Wyoming en una terraza de Cádiz como se ha hecho creer a raíz de una imagen que se ha difundido por redes sociales. 'Newtral.es' ha confirmado que se trata de un 'fake' y que el que aparece en la imagen no es Campo, sino Miguel Pardeza, exfutbolista y director de 'Best of You'.

El propio Pardeza ha reconocido a Newtral.es que era él quien estaba cenando con El Gran Wyoming: "Soy yo, nos estábamos tomando algo tranquilamente", ha declarado, mientras que desde el equipo de prensa del ministro de Justicia han asegurado que Campo "no ha salido de Madrid este fin de semana".

"Su domicilio habitual está en Cádiz, por lo que, dentro de la legalidad, hubiera podido viajar; pero este fin de semana decidió no hacerlo", han señalado las mismas fuentes.

Además, desde la dirección de El Intermedio han indicado que El Gran Wyoming ha acudido a Cádiz para participar en los Congresos del Bienestar: Felicidad y Nueva Realidad, que se celebran este fin de semana en el Palacio de Congresos de Cádiz. Precisamente, Miguel Pardeza, que es quien aparece con el presentador en la imagen viral, es otro de los ponentes que participa en estos congresos.