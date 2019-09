La Chunta Aragonesista (CHA) ha decidido concurrir en la circunscripción de Zaragoza con Más País, la plataforma liderada por Íñigo Errejón, a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

El Comité Nazional de la formación se ha reunido y ha decidido por un 95% aceptar la propuesta para presentarse a las elecciones generales con Más País para la circunscripción electoral de Zaragoza, después de valorar en los últimos días optar por el partido de Errejón o confluir con Podemos e Izquierda Unida.

La propuesta es proponer esta misma coalición para la circunscripción electoral de Huesca. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, la Chunta Aragonesista se presentaría en solitario.

La Chunta ha elegido a Carmelo Asensio como su candidato al Congreso de los Diputados por Zaragoza, quien ha obtenido el respaldo del 88% de los miembros del Comité Nazional. El líder de la formación, José Luis Soro, ha destacado su trayectoria y su capacidad para negociar, que considera fundamental en el actual escenario político. Soro ha dicho sobre la coalición con Más País que es "una gran oportunidad para conformar un gobierno de progreso y volver a defender Aragón en el Congreso.

Una de las cuestiones que se ha puesto en valor ha sido la "capacidad de ilusionar al electorado" en las próximas elecciones generales "ofreciendo una alternativa y una oportunidad que, además, ponga una voz rotunda de Aragón en el Congreso", ha informado el partido en un comunicado. En este sentido, se ha señalado que la base del programa electoral estará elaborada desde la "perspectiva aragonesista, ecologista, feminista y de izquierdas" que son las bases de CHA, y que aporta "una visión general de lo que es también el medio rural".

CHA no concurrirá por la circunscripción de Teruel a las elecciones

Por otro lado, la Chunta Aragonesista ha acordado en el mismo comité no concurrir por la circunscripción electoral de Teruel a las elecciones generales convocadas para el próximo 10 de noviembre. "Tras consultar a las bases del partido en las comarcas de Teruel durante estos días, se ha tomado la decisión de no presentarse a las elecciones porque la izquierda aragonesista que representa el proyecto político de CHA no puede obviar la importancia de obtener una voz propia turolense en Madrid, que defienda las reivindicaciones de Teruel en el Congreso y el Senado" ha señalado Adolfo Villanueva, secretario territorial de CHA en Teruel.

"Desde Chunta Aragonesista queremos poner en valor nuestro compromiso por esta tierra y reivindicar que Teruel solo se ha defendido con vehemencia y determinación cuando Chunta Aragonesista tuvo presencia en Madrid con la elección de José Antonio Labordeta y Chesús Yuste como diputados en el Congreso, con debates monográficos e interpelaciones sobre Teruel", ha asegurado Villanueva.

Para el partido, esta decisión es "un acto de responsabilidad y generosidad política, ante la circunstancia excepcional de la presentación de la agrupación de electores Teruel Existe a las elecciones". Así, Adolfo Villanueva ha señalado que no quieren perjudicar "ni lo más mínimo la posible presencia en el Congreso y el Senado de una voz independiente y ajena a los grandes partidos, que tradicionalmente han tenido secuestrados esos escaños a favor de otros intereses ajenos y partidistas".