Celia Villalobos insiste: "Digo que a Sánchez sólo le importa su culo personal"

Celia Villalobos, vicepresidenta primera del Congreso, ha dicho que a Pedro Sánchez "sólo le importe su culo personal". Así lo ha dicho en los pasillos del Congreso de los Diputados. "A Sánchez sólo le importa su culo personal, es decir, seguir de secretario general del PSOE cueste lo que cueste y valga lo que valga", ha criticado la dirigente 'popular', quien en este contexto vaticina que se repetirán las elecciones.



Villalobos ha censurado que Sánchez no tenga "capacidad de diálogo" con el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, a quien "la única frase" que le ha dirigido en los últimos días es "qué parte del no (a una posible coalición" no ha entendido".



"A Pedro Sánchez le importa su propia vida, su presente y su futuro; lo demás, le importa bastante poco, y si tiene que pactar con el diablo, lo hará", ha insistido.