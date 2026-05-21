Cautela de los socios de Gobierno: el PNV pisa el freno a la espera de avances judiciales mientras Junts guarda silencio sobre una moción de censura

Mientras tanto... El PP eleva la presión. Reconocen que aún no tienen los apoyos para sacar adelante una moción de censura e instan a los socios de Gobierno a decir cuánto más están dispuestos a "tragar".

La tensión en el Congreso de los Diputados es palpable tras el apoyo de Pedro Sánchez al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el caso Plus Ultra. Los socios de gobierno mantienen una postura cautelosa. El PNV considera la situación preocupante, pero espera pruebas más contundentes. Junts opta por el silencio, sorprendentemente sin pronunciarse ni pública ni privadamente. Mientras tanto, el PP se muestra dispuesto a actuar, instando a los socios de Sánchez a ser coherentes y éticos. A pesar de no tener apoyos para una moción de censura, el PP critica la falta de acción y responsabilidad política en el Gobierno.

La tensión se palpa en el Congreso de los Diputados. Tras el apoyo de Pedro Sánchez al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante su imputación por el caso Plus Ultra y la reivindicación de su figura por parte del socialismo, las fuerzas políticas siguen de cerca posibles novedades en la investigación.

A estas horas, la postura de los socios de gobierno es de cautela. El PNV cree que la situación es preocupante, que el auto es serio y que contiene delitos muy graves. Pero ponen el freno porque creen que hay que esperar. "Hay indicios", aseguran añadiendo que hay que ver si esos "indicios" tienen "pruebas".

Mientras, en Junts dan la callada por respuesta. Han guardado silencio desde que salió a la luz el auto que señala a Zapatero como "líder" de una trama organizada. "Seguimos optando por no pronunciarnos sobre este tema". Es el único mensaje que quieren trasladar los independentistas catalanes. Un silencio que sorprende porque, aunque en otras ocasiones no han querido pronunciarse públicamente sobre una moción de censura, en privado sí la descartaban. Ahora, han pasado simplemente a tampoco pronunciarse en privado.

Y todo con un PP que dice estar dispuesto a estar "a la altura de las circunstancias" y que insta a los socios a decir cuánto más están dispuestos a "tragar". Hoy la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha reconocido que no cuentan con los apoyos necesarios para sacar adelante una moción de censura y que son los socios del presidente del Gobierno los que tienen que decidir "si quieren ser coherentes, si quieren tener valores y si quieren tener algo de ética".

Preguntada si confían en que rompan con Sánchez, ha respondido que lo importante no es lo que piensen en el PP o las sensaciones que tienen, sino las que tienen los votantes de los partidos que le apoyan, que deben estar "circunspectos" al ver que "no se mueven".

En su opinión, "es evidente que hay una responsabilidad política", que la investigación sobre Zapatero "no pinta nada bien" y que "a Sánchez no le queda nada". "Todos los hombres del presidente Sánchez han caído", ha dicho.

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