Afra Blanco analiza la imputación de Zapatero: "Vamos a esperar a las pruebas porque por ahora solo hay indicios"

La sindicalista ha defendido el principio de "presunción de inocencia" del expresidente. "A estas horas, es inocente", ha remarcado en sus palabras en Al Rojo Vivo.

Afra Blanco ha estado en Al Rojo Vivo para hablar, entre otras cosas, de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En sus palabras, la sindicalista ha llamado a "esperar" y ha puesto en relieve la "presunción de inocencia" del que fuera líder socialista.

"Creo que defender el Estado de Derecho pasa por decir que Zapatero, a estas horas, es inocente", ha remarcado la sindicalista.

Afra, en ese sentido, ha afirmado que sus palabras son "la aplicación propia del principio de presunción de inocencia".

"Esperemos a los documentos, a la investigación y al día 2 de junio cuando Zapatero dé explicaciones. Las pruebas ahora mismo son solo inferencias o indicios. Vamos a esperar", ha insistido.

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