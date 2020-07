Ante el aumento de contagios de coronavirus, el Govern de Cataluña ha decretado restricciones en la ciudad de Lleida y siete municipios de la comarca del Segrià. A su vez, ha implantado limitaciones en tres barrios de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en los que se recomienda a la población permanecer en sus domicilios salvo en ciertos supuestos.

En lo que respecta al Segrià, el Govern aprobó el lunes un decreto ley que le permitiese limitar la actividad y el desplazamiento de las personas en situaciones de pandemia, después de que un juzgado de Lleida revocase la orden de Salut para confinar a los ciudadanos en sus casas.

Así, dicho decreto -que, a juicio del ministro de Sanidad, Salvador Illa, "no parece que invada competencias"- habría entrado en vigor, en principio, a las 00:00 horas de este miércoles. Según el Govern, no supone un confinamiento "estrictamente domiciliario", aunque, según indicó la portavoz del Govern, Meritxell Budó, "solo se puede salir para lo imprescindible". "Lo innecesario no se puede hacer", zanjaba este martes.

Así, en esta comarca, aislada perimetralmente ya desde el pasado 4 de julio, se establecen restricciones de salida y entrada a los municipios de Lleida, Aitona, Alcarràs, La Granja d’Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses, Torres de Segre y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimaty.

En el interior de estos municipios, las salidas se permiten solo para ir a trabajar, por motivos sanitarios, para asistir a personas que lo requieran, para acudir a entidades financieras, ir a comprar, hacer deporte con el grupo de convivencia, acceder a huertos de autoconsumo, realizar gestiones inaplazables y por causas de fuerza mayor o necesidad.

Quedan prohibidas las reuniones de más de 10 personas y las actividades de hostelería y restauración, que solo se permitirán a domicilio o con recogida para llevar en el establecimiento, previa cita. Además, se suspenden las actividades culturales, de espectáculos públicos, recreativas, deportivas y de ocio nocturno. Estas medidas durarán en principio 15 días.

Recomendaciones en L'Hospitalet

Por otra parte, en tres barrios de L'Hospitalet de Llobregat rige desde la medianoche la recomendación de no salir de casa si no es por motivos laborales o sanitarios, para cubrir necesidades esenciales o para atender personas dependientes. En concreto, la medida afecta a los barrios de Collblanc, la Torrassa y la Florida, los más afectados por los repuntes de contagios.

La consellera de Salut, Alba Vergès, diferenció el martes la situación de estos tres barrios de la del Segrià. "En Lleida estamos en el último estadio antes de pedir el confinamiento domiciliario", indicó, precisando que en L'Hospitalet hay una recomendación, mientras que en Lleida se pide "que no se salga".

No obstante, en los citados tres barrios se insta a limitar el número de personas que integran el grupo de convivencia habitual y también se prohíben las reuniones de más de 10 personas. Por este motivo, no podrán celebrarse bodas ni otras celebraciones, servicios religiosos ni ceremonias fúnebres.

La resolución de las consellerias de Interior y Salut prevé el cierre de archivos, teatros, cines, gimnasios, parques de atracciones y discotecas. Sí permanecerán abiertos, en principio, museos y bibliotecas. Además, aunque se prohíben espectáculos, actividades culturales, recreativas y de ocio nocturno, se mantienen los campamentos de verano.

En cuanto a la hostelería, se limita el aforo en el interior de los establecimientos al 50% y solo se permite consumir en mesa -no en la barra-, mientras que en las terrazas deberá mantenerse una distancia de dos metros entre las mesas. Se deberá usar preferiblemente el servicio a domicilio o para llevar.

Estas medidas se mantendrán también durante 15 días, en los que se recomienda a los vecinos que permanezcan en sus domicilios y limiten la circulación por las vías públicas.