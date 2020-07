La Fiscalía Provincial de Lleida se opone a que la justicia ratifique la decisión la Generalitat de confinar siete municipios de la comarca a partir de esta medianoche.

El fiscal jefe de la Audiencia de Lleida, Juan F. Bone, afirma en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 1, y recogido por Europa Press, que "es una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso". "En todo caso, el Presidente de la Generalidad, de acuerdo con el art 5º de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, 'podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma", alega el fiscal.

Según ha anunciado el Govern, a partir de las 00:00 horas, se prohíbe toda salida y entrada de Lleida y siete municipios de la comarca, salvo para actividades esenciales. La población deberá permanecer en casa y salir solo para ir a trabajar, siempre que no puedan hacer teletrabajo, y hacer las compras de primera necesidad. Por ello se dará 24 horas a los trabajadores de servicios no esenciales de estos municipios para recoger los elementos imprescindibles que les permitan teletrabajar. La movilidad fuera de estos ocho municipios del Segrià quedará restringida, salvo por motivos laborales, a todas las personas que no formen parte de los servicios esenciales.

Además, tal y como han anunciado desde la Generalitat, se prohíben las reuniones de más de diez personas (incluidos servicios funerarios y bodas) y solo se permiten las actividades de hostelería y restauración "mediante entrega a domicilio". Las tiendas de alimentación seguirán abiertas, mientras que para el resto de comercios será necesaria la cita previa.

Los campamentos de verano para niños y jóvenes seguirán abiertos, pero todos los participantes deberán tener residencia en la comarca del Segrià, según ha precisado la consellera de Salud, Alba Vergés, que también ha recordado la importancia de la higiene de manos, la distancia de seguridad y el uso obligatorio de la mascarilla.

Tras este anuncio, decenas de personas se han concentrado en la plaza Ricard Vinyes de Lleida para protestar contra estas medidas. Los manifestantes, con la mascarilla puesta en su gran mayoría, también han pedido la dimisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y del alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, y han coreado diferentes consignas como "Torra, Torra, Torra, confina Barcelona".