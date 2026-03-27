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Un caso sin precedentes

El Caso Malaya cumple 20 años: Marbella sigue pagando una deuda millonaria tras uno de los mayores casos de corrupción de España

Los detalles Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe fueron los principales alcaldes del municipio malagueño. Sus pasos por la alcaldía dejaron una deuda que hoy sus vecinos siguen y seguirán pagando: 20 millones de euros al año hasta 2040.

El Caso Malaya cumple 20 años: Marbella sigue pagando una deuda millonaria tras uno de los mayores casos de corrupción de España.
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Tal día como hoy hace nada más y nada menos que 20 años, la Policía desembarcaba en un consistorio de Marbella podrido hasta los cimientos, instalaciones donde nacía el Caso Malaya. Dos décadas después sigue sin saberse cuánto dinero se robó, pero sí se conoce que los marbellíes siguen pagando con sus impuestos la deuda de uno de los mayores casos de corrupción en España.

Los agentes detuvieron, entre otros, al asesor de urbanismo Juan Antonio Roca destapando así la historia de corrupción urbanística más cara de la democracia española. Tres legislaturas que dejaron al municipio andaluz con una deuda de 450 millones de euros, el presupuesto de Marbella en 2026, bajo los mandos de Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe.

Sus pasos por la alcaldía dejaron una deuda que hoy sus vecinos siguen y seguirán pagando: 20 millones de euros al año hasta 2040. Sin embargo, ni siquiera 20 años después se conoce aún la verdadera cantidad de lo que robaron.

Medios como 'Forbes' llegaron a cuantificar el patrimonio del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, por encima de los 2.000 millones de euros, que incluso tenía un falso Joan Miró colgado en el baño.

Sus reinados fueron los del pelotazo urbanístico, los de las comisiones con cada obra y los de la deuda interminable con el Estado y es que con ellos, Marbella rozó la quiebra técnica.

En 2006, el Estado había embargado 234 propiedades del Ayuntamiento y aún así ese mismo año, cerraron 650 acuerdos urbanísticos nuevos.

De hecho, por ellos, el Gobierno ordenó la disolución del Consistorio, tal y como dijo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "como ejemplo de la especulación y del pillaje", tras el mayor escándalo de corrupción de nuestra historia.

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