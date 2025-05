Caso David Sánchez: Gallardo intenta justificar su aforamiento tras asegurar que no lo haría

Miguel Ángel Gallardo, inicialmente reacio a entrar en la Asamblea de Extremadura hasta que se resolviera su imputación, ha decidido incorporarse al parlamento autonómico, lo que implicaría su aforamiento. Gallardo argumenta que su decisión responde a un intento de la derecha y ultraderecha de impedir su presencia en la Asamblea, prolongando el proceso judicial. Asegura que el informe de la Fiscalía, que pide archivar la causa, es contundente. Además, afirma que el aforamiento no detendrá el proceso judicial, que seguirá en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Gallardo defiende su cambio de postura como una respuesta a las necesidades de su partido y critica que el PP y Vox intenten obstaculizar su participación política.

Miguel Ángel Gallardo aseguró que no entraría en la Asamblea de Extremadura hasta que se cerrara la causa por la que está imputado y en la que está investigado también el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. Ahora, sin embargo, el hasta ahora presidente de la Diputación de Badajoz ha cambiado de opinión y pretende incorporarse al parlamento autonómico, lo que supondría su aforamiento. Una decisión que anunció el viernes y que este lunes ha intentado justificar a preguntas de laSexta.

Así, ha asegurado que este proceso "es un intento de la ultraderecha y la derecha de impedir que esté en la Asamblea", que intentan "alargar" como "un chicle", aludiendo al informe de la Fiscalía pidiendo archivar la causa, que considera "demoledor". "Lo único que existe son conjeturas por parte de la instructora", ha insistido. "Los tiempos del PSOE los marca el PSOE, no el PP ni Vox", ha aseverado Gallardo, que cree que ha "acertado" con su decisión, a la vista de "la reacción de la derecha y la ultraderecha".

Preguntado sobre las dimisiones que serán necesarias para que él acceda a un escaño, el político socialista ha señalado que sería suficiente con que lo renunciara solo un diputado, pero ha asegurado que sus compañeros "se han puesto a disposición para dimitir y que el secretario general esté en el centro del debate político". "Hay que estar donde se toman las decisiones", ha sostenido.

En cuanto a quienes le acusan de pretender librarse del juicio con este movimiento, Gallardo ha incidido en que "el proceso sigue y el aforamiento no impide que pueda seguir", aunque se haga cargo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. "Parece que tuvieran miedo de que fuera otro tribunal distinto al de instrucción. ¿Tienen algún interés con el tribunal de instrucción los señores del PP que trasladan la idea de que por estar en la Asamblea no se va a enjuiciar de la misma forma?", ha deslizado.

De nuevo a preguntas de laSexta, y al recordarle sus propias palabras de hace tan solo unos meses -cuando afirmó que no tenía que "salir corriendo a una institución" para aforarse-, Gallardo ha argumentado que "uno tiene derecho a cambiar de opinión si las circunstancias cambian".

"El PP y Vox", ha insistido, están "intentando que no esté en la Asamblea de Extremadura". "Cuando el partido te pide que impulses el poder estar en la Asamblea precisamente porque hay un intento de evitar que eso sea una realidad, uno tiene que reflexionar", ha continuado. "Claro que he reflexionado y he pensado que, si lo mejor para mi partido es que el secretario general esté en el centro de la toma de decisiones, en el centro de la política, uno tiene que hacerlo", ha sentenciado.