Ante la negativa del PP a votar a favor de una nueva prórroga del estado de alarma, José Luis Ábalos ha defendido en rueda de prensa la necesidad de mantener esta medida, instando a la formación de Pablo Casado a apoyarla. "No aprobar o simplemente desentenderse de un nuevo decreto de alarma es tanto como condenarnos a un caos del que algunos se tendrían que hacer responsables", ha advertido el titular de Transportes, para quien la abstención, dice, equivale a un 'no'.

Ábalos, que ha reiterado en su comparecencia que "no hay ninguna alternativa" a una nueva prórroga del decreto, ha interpelado directamente al PP -"un partido de Gobierno, que gobierna y que ha gobernado España", ha dicho-, emplazándole a "que no se deje arrastar por quienes se valen de bulos y burdas manipulaciones para acabar con la mejor defensa que tenemos frente al COVID". "De hacerlo, tendrán que responder ante los ciudadanos si se produce un repunte de contagios", ha alertado.

El ministro asimismo ha detallado que, durante la conversación que han mantenido este lunes Pedro Sánchez y Pablo Casado, el líder popular ha transmitido al presidente la negativa de su grupo parlamentario a apoyar la prórroga, a lo que Sánchez le ha advertido de que "esa actitud nos puede llevar a un caos sanitario y económico".

Ábalos sostiene que "no hay alternativa"

A lo largo de su comparecencia, Ábalos ha insistido en que la declaración del estado de alarma "no obedeció al capricho" del Gobierno, sino "a la situación de extrema emergencia" generada por el coronavirus, y ha recordado que la medida fue "reclamada por otras fuerzas parlamentarias, que el día antes de su aprobación, el 13 de marzo, urgían al Gobierno a aprobarlo".

"No es una medida política ni ideológica de este Gobierno, es una medida pensando en el interés de España", ha insistido el ministro, que ha defendido su eficacia para controlar los contagios. Así, ha pedido "responsabilidad" a los grupos de la oposición de cara a la votación de este miércoles: "Si la emergencia sanitaria sigue vigente, no hay motivo para prescindir del instrumento jurídico más eficaz para hacerle frente. Si la evolución de la pandemia prueba que el confinamiento ha sido útil, no tiene sentido que no habilitemos el procedimiento normativo que lo hace posible", ha aseverado.

"No es legítimo acorralar a un Gobierno para que los ciudadanos paguen las consecuencias"

"Los políticos debemos ser responsables y no dar pie a que todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo caiga en saco roto", ha agregado Ábalos, que mantiene que el estado de alarma es la única medida normativa que permite limitar la libertad de circulación de las personas. "No hay ningún otro plan, no hay ninguna alternativa, ni la hemos escuchado por parte de quienes plantean que hay que poner fin al estado de alarma", ha reprochado.

El ministro socialista, que ha indicado que el Ejecutivo está en contacto con el resto de fuerzas parlamentarias para intentar recabar apoyos que permitan sacar adelante la prórroga, aun sin el 'sí' de los populares, ha apelado a la "responsabilidad política" y ha retado a la oposición a proponer una alternativa. "No la proponen porque no la hay", ha sentenciado Ábalos, que asimismo ha mantenido que "no es legítimo acorralar a un Gobierno para que los ciudadanos al final paguen las consecuencias".

Preguntado acerca de si cree que el PP va en serio con su amenaza de no apoyar el decreto, Ábalos ha señalado que no cree que la formación "vaya de farol". En este sentido, ha señalado que son "momentos tremendamente duros para tomarse esto como una jugada política". "Nos tiene que decir con claridad qué pretende", ha agregado.