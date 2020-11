Casado desvela que hace "cinco semanas" llamó a Pedro Sánchez y aún no ha obtenido respuesta del presidente del Gobierno. Así lo ha explicado en una entrevista en Espejo Público.

El líder del PP ha señalado que telefoneó a Sánchez para explicarle directamente la posición del PP ante la prórroga del estado de alarma, antes de anunciarla públicamente, pero apunta que ha pasado más de un mes y aún no le ha devuelto la llamada. "No es muy cercano, creo que es muy arrogante. Creo que entra dentro del campo de la mala educación", asegura Casado, que considera que el hecho de que el presidente del Gobierno no devuelva, "en más de un mes", la llamada al líder de la oposición "es algo que no se entiende en ningún país del mundo".

"No me ha llamado ni para esto ni para los Presupuestos, tanto que dice que el PP no colabora. Tampoco me ha llamado para las restricciones COVID ni para el pacto educativo. Para nada y muy a mi pesar", ha añadido el líder popular.

Casado también ha recriminado al presidente del Gobierno su "arrogancia" y su "falta de verdad" y ha afirmado que el Partido Socialista "se ha convertido en un partido sanchista". Por eso, ha apelado a los 'barones' socialistas que quieren estar en la "centralidad y la moderación" para que den un paso al frente. Y es que, a su entender, el actual Ejecutivo está "desacreditado" ante la opinión pública por su "sectarismo" y su mala gestión de la pandemia.

Sobre la gestión de Díaz Ayuso: "Es excelente"

Preguntado por su relación con Díaz Ayuso, el presidente del PP ha defendido este lunes que tiene una "muy buena relación" con la presidenta madrileña, de quien ha dicho que es leal a la dirección nacional del partido. Asegura además que el PP es un "partido unido", que representa la alternativa al Gobierno de Sánchez.

Casado ha censurado que primero se criticase a Ayuso por no ser buena candidata y que ahora se le cuestione diciendo que está gestionando "tan bien que eso supuestamente no le viene bien al partido". "No, le viene fenomenal", ha explicado, mostrándose orgulloso por todos sus compañeros que gobiernan en autonomías y alcaldías.

"La cuestión aquí es si están gobernando bien el alcalde y la presidenta de Madrid, y mi respuesta es que excelente. Y si son leales con la dirección nacional, absolutamente", ha argumentado.