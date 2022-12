La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha explicado este jueves que se ha abstenido en la votación de la ley trans, aprobada por el pleno del Congreso, por el contenido de la norma: "Estoy de acuerdo con que exista una ley, pero no esta ley".

Calvo ha hecho estas declaraciones al término de la votación en la que el pleno del Congreso ha aprobado con 188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones (entre ellas la de Calvo) la ley que reconoce la autodeterminación de género de las personas trans.

La exvicepresidenta se ha mostrado siempre muy crítica con el contenido de esta ley, impulsada por el Ministerio de Igualdad y que sale adelante sin la enmienda del PSOE que planteaba que un juez autorizara el cambio de sexo registral en los menores de 16 años.

"He votado en un día difícil la opción más compleja, que es lo que hay que hacer", ha manifestado Calvo en los pasillos del Congreso. La presidenta de la comisión de Igualdad ha explicado que no puede coincidir con el "no de las derechas que no están nunca para proteger a estos colectivos", pero tampoco apoyar una ley con la que discrepa.

"Asumo las consecuencias de mis actos, siempre", ha respondido cuando se le ha preguntado por una posible sanción por romper la disciplina de voto.

Además de la abstención de Calvo, se han registrado otras seis, una de ellas de la diputada de Ciudadanos Sara Giménez, que también se ha saltado la disciplina de voto de su grupo, que se ha opuesto a la ley, y otros dos parlamentarios del PP y Vox que lo han hecho por equivocación.

Fuentes socialistas han señalado a EFE que el grupo parlamentario "tendrá que analizar" si toma alguna medida contra Calvo al haberse abstenido este jueves de la ley trans en el pleno del Congreso de los Diputados en lugar de votar a favor, como han hecho el resto de sus compañeros.

Por este motivo, Calvo podría ser sancionada con 600 euros, una cantidad que finalmente tuvo que pagar el diputado socialista Odón Elorza tras romper con la disciplina de voto en noviembre de 2021 por su disconformidad con la elección de Enrique Arnaldo como uno de los magistrados del Tribunal Constitucional pactados por el PSOE y el PP.

Esta ley ha provocado "tensión en el grupo socialista", según reconocen a EFE fuentes del partido. De hecho, tras su aprobación en el pleno del Congreso varios diputados socialistas han permanecido sentados en sus escaños y sin aplaudir en señal de disconformidad, entre ellos la propia Calvo, aunque ella ha sido la única que ha roto la disciplina de voto.

Las discrepancias sobre la ley trans provocaron la salida voluntaria del PSOE de la exdiputada socialista de la Asamblea de Madrid y primera parlamentaria trans de España, Carla Antonelli, que este jueves ha celebrado a las puertas del Congreso la aprobación de la norma junto a colectivos trans y algunos miembros del PSOE y de Unidas Podemos. "Para este viaje no hacían falta tantas alforjas, se trataba de una cuestión de derechos humanos", ha declarado a los medios Antonelli, que cree que ha habido "justicia cósmica" con la votación de la ley, ya que "la razón es muy tozuda y el tiempo es el encargado de poner cada cosa en su sitio".

Muy emocionada, Antonelli ha rechazado la idea de volver al PSOE y ha tildado de "incoherencia" la abstención de Calvo, al señalar que en 2019 estaba a favor de un texto sobre la ley trans con "puntos más avanzados" que el de la norma aprobada este jueves. "Puedo asegurar que mis mochilas van muy ligeras de equipaje, cada cual sabrá lo que lleva en sus conciencias y cómo quedarán retratadas para la historia", ha comentado.