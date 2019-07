La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, está "en el mismo sitio" que en 2016, cuando exigía ser vicepresidente del Ejecutivo para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

En una entrevista en Telecinco, Calvo confirmaba así lo que apuntaban fuentes socialistas: que Iglesias ha vuelto a pedir a Sánchez la vicepresidencia del Gobierno. "El señor Iglesias, hace tres años, estaba en quiero ser vicepresidente y si no voto en contra de Pedro Sánchez; yo lo veo en el mismo sitio", ha dicho la número dos del Ejecutivo, para quien el líder de Podemos solo está "hablando de cargos" mientras los socialistas quieren hablar "primero" de leyes, proyectos, reformas y programa.

Ha recalcado que, una vez consensuadas las políticas y lograda la investidura, debe ser el presidente, "como dice la Constitución", quien asume "con responsabilidad personal con quién cuenta y con quién no".

Calvo ha defendido la fórmula de cooperación que propone el PSOE y que ya se está practicando en otros países como Portugal o se va a poner ahora en marcha en Dinamarca. Por otro lado, la vicepresidenta ha contrapuesto el tono y la actitud "razonable" del líder del PP, Pablo Casado, a la del máximo responsable de Ciudadanos, Albert Rivera, que no ha querido reunirse con Sánchez.

Calvo ha recordado a Rivera que, al contrario de lo que argumenta, estos contactos no son para formar gobierno sino para buscar apoyos a la investidura, y ha lamentado en cualquier caso la posición del partido naranja negándose a dialogar.

En la entrevista, la vicepresidenta ha admitido, por otro lado, que los socialistas son conscientes de que hay que buscar alguna reforma de la legislación electoral "para que no haya tanto bloqueo" y para que los ciudadanos "sientan que esto funciona". Ha insistido además en que su partido no contempla otro escenario que una investidura en julio. "No está el país para decir que paramos en agosto", ha apostillado.