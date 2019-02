Cambios de colchón, valoración de otros líderes políticos... el 'Manual de Resistencia' de Sánchez levanta ampollas en la oposición

En su 'Manual de Resistencia', Sánchez describe su impresión de diferentes líderes políticos. Sobre el expresidente Mariano Rajoy, asegura que su relación acabó siendo buena y que no fue fácil desalojarle de la Moncloa.

"Se me hizo duro, desde el punto de vista personal, plantear una moción de censura", relata el socialista en su libro. Sánchez quiso desmarcarse de él con un cambio en la decoración de la Moncloa que le ha recordado el líder del PP, Pablo Casado: "Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de dos meses".

También llevó a cabo otro cambio, que bien parece una puya a su predecesor. "Cambié la prensa deportiva por la prensa internacional, me resultaba imprescindible, mucho más en estos tiempos de 'fake news'", cuenta Sánchez en 'Manual de Resistencia'.

Sobre Rivera, asegura que le decepcionó con su actuación durante la moción de censura. "Después de haberse negado a verse conmigo, me acusa de no haberle llamado: el tipo de comportamiento que convierte a las personas en no fiables", relata.

Para los populares, estas confesiones retratan a Sánchez, pese a que nadie se lo ha leído. "Está imbuido de soberbia y vanidad", dice Marta González, vicesecretaria de comunicación del PP.

En el libro, Sánchez también reprocha a su principal apoyo en esa moción, por cómo actuó tras las elecciones de 2015. "Yo estaba dispuesto a hablar de tú a tú cuando concluyera el tiempo de Rajoy, pero no fue inteligente tratar de dictar los términos", expresa en el libro.

El punto más criticado ha sido el capitulo en el que comenta su relación con los reyes de España. "Conectamos de forma especial, confiamos el uno en el otro y se estableció una relación muy franca. Hablábamos por teléfono de manera regular. Una corriente de confianza mutua se estableció entre nosotros", relata.

El diputado del PP Fernando Martínez-Maillo ha criticado duramente el libro de Sánchez:"Son unas normas básicas, y es que está por debajo de Barrio Sésamo". El 'Manual de Resistencia' de Sánchez entra, sin lugar a dudas, en campaña electoral.