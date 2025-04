Camarero descarta la imputación de Mazón por la DANA: "No era su responsabilidad lanzar la alerta"

"Mazón no tenía información"

Susana Camarero, vicepresidenta del Govern valenciano, ha defendido este miércoles la gestión que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, hizo de la DANA y ha recordado que aquella tarde "tuvo una reunión, mantuvo su agenda y luego estuvo trabajando en el Palau" de la Generalitat. Camarero ha protagonizado un coloquio convocado por Pioneras 14 y en él ha respondido a diversas preguntas, entre ellas una cuestión sobre "qué hacía el presidente Mazón esa tarde, antes de la alerta", a la cual ha respondido que "estaba trabajando, esta es una polémica interesada por la izquierda valenciana, que no ha entendido el resultado de las últimas elecciones".

La vicepresidenta valenciana ha recordado que aquel día empezó con una reunión del Consell, otro encuentro con los sindicatos, luego "tuvo una reunión, mantuvo su agenda y luego estuvo trabajando en el Palau. El problema no es dónde estaba, sino qué información tenía para tomar las decisiones. No tenía información para hacer otra cosa de lo que hicimos".

Camarero, que ha acusado a Pedro Sánchez de "haber huido de Paiporta", ha descartado cualquier dimisión en el ejecutivo valenciano, cuyos presupuestos, recién acordados con Vox, no han supuesto el pago de ningún precio o concesión a esta formación, ha dicho. La vicepresidenta valenciana también ha descartado que Mazón termine siendo imputado por la juez que investiga las responsabilidades penales en la gestión de la Dana.

"No será imputado porque no era su responsabilidad lanzar la alerta" o estar en el CECOPI, del que el president no forma parte, porque ese órgano "está organizado por dos cabezas, la del Estado, liderada por la Delegada del Gobierno, y la de la Generalitat Valenciana, representada por la consellera Salomé Pradas", ahora cesada.

"Entiendo que el deseo de Salomé Pradas es conocer la verdad, que se descubra en el proceso judicial la explicación de por qué falló la información que llegó al CECOPI", ha señalado también. Ha insistido en que no hubo información sobre el riesgo de desborde del Barranco del Pollo, el que anegó la zona sur de Valencia, una falta de información de la que ha culpado a agencias del Gobierno, como la Conferencia Hidrográfica o la AEMET.

Además, ha culpado a la Delegada del Gobierno de no haber movilizado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar pillajes en los primeros días tras la catástrofe. "Fui consciente de la gravedad del asunto esa misma noche, de la dimensión de la zona afectada al día siguiente cuando fui al centro de emergencias, y del precio en vidas humanas varios días después", ha recordado, antes de confesar que "tanto para mí como para el resto de los miembros del Consell están siendo los cinco meses más dolorosos de toda nuestra vida".

"Hace unos días detuvieron una persona" por ataques al Mazón, ha añadido antes de alertar: "¡Ojo! Que se está llegando a determinados límites porque esta crispación de sede parlamentaria se traslada a la calle, y no solo provoca desafección, sino problemas mayores no deseables".

En cuanto a la reconstrucción, ha destacado la mayor diligencia y rapidez de su Gobierno respecto a la del ejecutivo central en la entrega de las ayudas y ha añadido: "la ayuda depende de todos, hay una corresponsabilidad", pero desde el primer momento "unos estábamos en la urgencia y otros en intentar sacar rédito político".