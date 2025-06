Burgueño admite que era el "mando único sanitario" de Ayuso y se enfrenta a otra posible imputación por los 'protocolos de la vergüenza'

La jueza que instruye la segunda causa por los 'protocolos de la vergüenza' en las residencias madrileñas durante la pandemia ha suspendido la declaración como testigo de Antonio Burgueño, que ya tiene la condición de imputado en el otro procedimiento abierto por estos mismos protocolos. Una decisión que la magistrada ha tomado después de que el ex alto cargo de la Comunidad de Madrid haya declarado este martes que fue nombrado "mando único sanitario" tras una reunión a la que asistió la propia Isabel Díaz Ayuso.

Burgueño ha acudido a declarar a los Juzgados de Leganés en calidad de testigo, pero, según fuentes de las acusaciones consultadas por laSexta, la Fiscalía ha pedido la suspensión de su declaración cuando ha explicado que fue nombrado "mando único sanitario" tras una reunión a la que acudieron Ayuso; el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; el de Hacienda, Javier Lasquetty; y el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez.

Una apreciación que, para la Fiscalía, impide que Burgueño declare con la condición de testigo porque podría pasar a estar investigado, por lo que ha pedido la suspensión de su comparecencia, que la jueza Pilar Esteban ha acordado. Este procedimiento, que se sigue en el Juzgado número 6 de Leganés, parte de la querella de dos familiares de residentes. En ella están imputados Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, investigados también en la otra causa en la que Burgueño sí que tiene ya la condición de imputado.

Además de Burgueño, este martes también ha declarado ante la jueza el presidente del grupo sanitario privado HM Hospitales, Juan Abarca Cendón, que ha indicado que en algunos casos -aunque no ha sabido precisar si fue en dos o en cuatro- sí llegaron a alguno de los hospitales HM ancianos que vivían en residencias.

No se le ha preguntado si tenían seguro privado o no, pero la norma era que no se trasladaba de residencia a los hospitales HM, que las derivaciones se hacían pasando por la Red pública. No obstante, sí que ha confirmado casos de residentes con seguro privado que llamaban a una ambulancia de HM Hospitales y eran trasladados al centro.

También este martes declaraba como testigo Alberto Reyero, el ex consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos que denunció la discriminación que sufrieron las personas mayores que vivían en residencias. Durante su testifical, las defensas de los altos cargos investigados le han apretado sobre sus conocimientos sanitarios y él ha dicho que sus reticencias con los protocolos estaban justificadas también por las opiniones de expertos sanitarios con los que había compartido el protocolo.