El exconsejero de Ayuso que denunció los 'protocolos de la vergüenza' habla de una "auténtica barbaridad": "Es éticamente reprochable"

Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales de Isabel Díaz Ayuso, fue recibido con aplausos en el juzgado de Leganés por familiares de ancianos fallecidos en residencias madrileñas durante la pandemia. Acudió a testificar en la segunda causa sobre los 'protocolos de la vergüenza', que prohibían el traslado hospitalario de ancianos. En Al Rojo Vivo, Reyero calificó estos protocolos de "discriminación clara" y "auténtica barbaridad" por excluir de atención hospitalaria a personas dependientes. Criticó su contenido como "éticamente reprochable" y un "edadismo terrible". Reyero, quien informó a las autoridades sanitarias sobre su desacuerdo, espera que esta situación no se repita.

El que fuera consejero de Políticas Sociales de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, Alberto Reyero, ha sido recibido (y despedido) en el juzgado de Leganés entre aplausos de un grupo de familiares de los 7.291 ancianos que murieron de forma indigna en residencias madrileñas por los 'protocolos de la vergüenza'. Acudía a sede judicial para testificar en la segunda causa abierta por este asunto y debido a lo que define como "una batalla" que emprendió cuando en marzo de 2020 fue conocedor de los documentos que prohibían el traslado hospitalario de miles de ancianos.

Tras su testifical ante la jueza María Pilar Esteban, Reyero ha intervenido en una conexión en directo en Al Rojo Vivo durante la que ha subrayado que sí considera que en estos protocolos "hay una discriminación clara". Incluso, ha tachado de "auténtica barbaridad" el simple hecho de "que una persona por su nivel de dependencia, discapacidad y el vivir en una residencia quede excluida de atención hospitalaria".

"Si esos protocolos se aplicaban las personas morirían de forma indigna"

Si bien sostiene que es labor de la jueza decidir si se incurre en un delito o no, Reyero no duda en destacar que lo estipulado en estos documentos es "éticamente reprochable". Incluso, destaca que "como sociedad no deberíamos permitir" lo sucedido, que a su vez define como "una aplicación de un edadismo terrible que se ceba con las personas más vulnerables".

Además, el exconsejero de Ayuso no ha dudado en relatar que "inmediatamente" conoció "el primer protocolo del 20 de marzo" lo puso sobre la mesa "del consejero de Sanidad [Enrique Ruiz Escudero] y del director general de Coordinación Sociosanitaria [Carlos Mur]", con el fin de exponerles lo que pensaba. Entre otras cosas, que "si esos protocolos se aplicaban las personas morirían de forma indigna", precisamente esta frase es la que da nombre a su libro.

"Me parecía que atentaba contra el artículo 14 de la Constitución", ha subrayado, para a renglón seguido recordar el contenido de esta disposición de la Carta Magna: "Todos los españoles somos iguales con independencia de nuestras características". "A partir de allí", dice, inició "una batalla por una denuncia de una situación" que espera "no se vuelva a repetir".