Burgos adopta nuevas restricciones desde las 00:00 horas de este miércoles ante la preocupante situación. Según los datos publicados este lunes, Burgos registra datos "espeluznantes" con una incidencia acumulada en 14 días que supera los 1.800 casos por cada 100.000 habitantes, según ha explicado el alcalde.

"Tenemos el hospital tensionado, a punto de colapsar. Se han empezado a derivar enfermos. No queremos tener que hacer triajes", ha añadido Daniel de la Rosa en rueda de prensa, que apunta que "hoy los datos han mejorado de manera significativa". Lo cierto es que, con los datos de este miércoles, Burgos registra una incidencia de 1.584 casos en los últimos 14 días y 760 casos en los últimos 7 días.

Así, anuncia que el 25% de la población de Burgos se someterá, de forma voluntaria, a un cribado masivo desde el sábado y durante los próximos ocho días. Los análisis, que se realizarán en carpas instaladas, se harán de 9:00 a 18:00 en franjas de dos horas y por zonas basicas de salud.

También se realizarán test de antígenos a los empleados de grandes empresas. animamos a empresas y empleados a que participen. "Esta semana tenemos que aplanar la curva y la próxima tenemos que invertirla. Tenemos que conseguir que baje", ha añadido el vicealcalde de Burgos ante los medios.

Además, anuncian la suspensión de todos los eventos deportivos en el municipio y el cierre de los servicios de instalaciones deportivas y escuelas deportivas. Eso sí, las escuelas infantiles se mantendrán abiertas.

También se suspenden todas las actividades programadas y eventos y se cierran bibliotecas, salas de exposiciones y teatros. "Nos vemos obligados a hacerlo por los datos", ha añadido el alcalde de Burgos, que insiste en su mensaje de no culpar a la ciudadanía de lo que está ocurriendo.

"El cierre perimetral no soluciona la situación"

De la Rosa, con competencias en las instalaciones municipales, avanza que será la Junta de Castilla y León la que complemente en los próximos días este decreto. No obstante, el alcalde de Burgos defiende que "el cierre perimetral no va solucionar el problema". "Contendrá la pandemia hacia fuera, pero no hacia dentro", ha añadido.