Bolaños defiende la respuesta de Sánchez y afirma que no hay "ningún indicio de financiación irregular" del PSOE

El informe de la UCO que implica al ex secretario de Organización, Santos Cerdán, en la trama Koldo ha impactado duramente en el PSOE. El ministro Félix Bolaños ha defendido que el partido no encubre la corrupción, sino que la elimina. Asegura que el informe no indica financiación irregular del PSOE. Tras la dimisión de Cerdán, el presidente Pedro Sánchez pidió perdón, pero descartó elecciones. Bolaños destaca que el jueves fue un día triste, pero que el PSOE actúa ante indicios de irregularidades. Además, segura que el término "impuesto" contenido el informe se refiere a una cuota voluntaria de los cargos del partido.