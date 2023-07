Para el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el pacto con Vox en Extremadura deja una lectura clara: que el PP ya no manda en su propio partido. "Creo que Vox maneja a su antojo al PP y al señor -Alberto Núñez- Feijóo", ha expresado Bolaños. "Los principios y la palabra de Feijóo descansan en paz, pues hacen que tengamos unos pactos de la vergüenza", ha insistido el ministro.

Una idea que también ha recalcado la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, quien ha advertido que el PP está pactando con aquellos que quitan la bandera LGTBI de sus balcones. Que retiran, dice Alegría, un símbolo de libertad y tolerancia. "Los grandes defensores de las banderas ahora se afanan en quitarlas", ha expresado la ministra, quien ha advertido de que "la tolerancia y el respeto están siendo secuestradas de los edificios públicos".

Tan sólo un día después de conocerse el pacto entre Vox y el PP en Extremadura que ha dejado en evidencia las contradicciones del PP y de su líder, quien afirmó que no intervendría en las negociaciones autonómicas con Vox, el presidente de la Junta en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha calificado dicho acuerdo como un "pacto entre perdedores".

Desde Sumar inciden también en que los populares no pueden esconderse. Advierten de que van "en el mismo pack que Vox". Ernest Urtasun, portavoz de la formación, ha señalado "lo que ya sabíamos". "PP y Vox conforman un ticket electoral. Lo que se ha demostrado en el caso de Extremadura es que la palabra de Feijóo vale poco", ha incidido.

Éste último, que ha visitado Lleida, ha preferido no pronunciarse sobre sus pactos con Vox. Se ha centrado en presentar su programa para el mundo rural y ha criticado, una vez más, que la economía no va tan bien como asegura el Gobierno. "El país va como una moto sin gasolina", ha censurado el líder del PP, quien ha contraatacado recordando que Pedro Sánchez es "no capaz de controlar su propia coalición".

Mientras tanto, desde Esquerra Republicana insisten en que hay que hacer mucho más para frenar a la ultraderecha y avisan "del peligro". El dirigente de ERC, Gabriel Rufián, ha advertido: "Ahora aquí estamos al sol físicamente, pero hay quienes quieren ponernos cara al sol literalmente". Rufián ha hecho hincapié en que para frenar a Vox "no sirven PSOE y Sumar", a los que ha calificado como "izquierda de mentira".