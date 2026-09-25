De estrella de la ópera china a primera dama: así es Peng Liyuan, la mujer de Xi Jinping

Los detalles Su currículum tiene un elemento todavía más sorprendente: también pertenece al Ejército Popular de Liberación y alcanzó el rango de general de división.

Peng Liyuan, la primera dama de China, es mucho más que una figura discreta al lado del presidente Xi Jinping. Antes de su papel institucional, Peng fue una celebridad en China, conocida por su destacada carrera musical y su presencia habitual en la televisión, especialmente en las Galas del Año Nuevo chino. Además, su sorprendente currículum incluye su pertenencia al Ejército Popular de Liberación, donde alcanzó el rango de general de división. Con la llegada de Xi Jinping a la presidencia en 2013, Peng Liyuan dejó atrás su carrera artística para centrarse en su rol de primera dama, enfocándose en cuestiones sociales y culturales, y destacándose por su imagen pública cuidada. Su trayectoria incluye ser cantante de ópera, estrella televisiva, miembro del ejército, embajadora internacional y ahora, una figura clave en la diplomacia cultural y social.

Sabemos quién es Melania Trump. Sabemos quién es Brigitte Macron. Pero cuando hablamos de China, el nombre de su primera dama resulta mucho menos familiar. Se llama Peng Liyuan y su historia poco tiene que ver con la de una acompañante discreta del presidente Xi Jinping.

Antes de convertirse en primera dama, Peng ya era una celebridad en China. Y no precisamente por su marido: era una de las grandes estrellas de la música del país. Su voz la convirtió en un rostro habitual de la televisión china y, durante años, fue una de las protagonistas de las populares Galas del Año Nuevo chino.

Pero su currículum tiene un elemento todavía más sorprendente: también pertenece al Ejército Popular de Liberación y alcanzó el rango de general de división. Peng Liyuan se incorporó al Ejército con apenas 18 años como artista.

En su país llegó a ser conocida cariñosamente como 'Mamá Peng', una figura pública asociada tanto a la música como a su posterior papel institucional. Pero su vida cambió cuando Xi Jinping llegó a la presidencia de China en 2013.

Con Xi Jinping al frente del país, Peng Liyuan fue dejando atrás sus apariciones como cantante para asumir el papel de primera dama. Su perfil público también empezó a centrarse en cuestiones sociales y culturales. Así, la mujer que durante años llenó escenarios y televisiones en China pasó a ocupar un lugar mucho más institucional. Hoy, la artista acompaña al mandatario chino en algunos de sus principales actos oficiales y destaca también por una imagen pública muy cuidada.

Pero detrás de esa imagen está una trayectoria poco habitual: cantante de ópera, estrella televisiva, miembro del Ejército, general de división, embajadora internacional y primera dama. Antes brillaba bajo los focos. Ahora, su papel está mucho más ligado a la diplomacia cultural y a las causas sociales.

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