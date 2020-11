EH Bildu se inclina por votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero la última palabra la tendrá la militancia, a la que consultará su apoyo a las cuentas esta semana.

Así lo ha indicado este lunes Arnaldo Otegi, que ha convocado una "asamblea nacional extraordinaria", que se desarrollará de forma telemática, para el jueves a las 18:00 horas.

Una asamblea que, según ha defendido, "dará la voz y la palabra y la palabra a nuestros militantes y nuestras militantes para que tomen una decisión con respecto a cuál va a ser el sentido de nuestro voto en el Congreso de los Diputados".

"La última decisión sobre lo que harán nuestros diputados y diputadas la va a tomar la gente", ha aseverado el líder de la formación abertzale, que propone a la militancia que sus diputados "den un voto favorable a los Presupuestos Generales del Estado".

"EH Bildu tiene palabra. Cuando la da, la cumple. Para nosotros eso es una seña de identidad de la que estamos absolutamente orgullosas y orgullosos", ha reivindicado este lunes Otegi, que, a preguntas de la prensa, ha negado contrapartidas a su apoyo a los PGE, como el acercamiento de los presos de ETA.

"No tiene nada que ver con la realidad", ha aseverado el líder de Bildu, que ha reivindicado que esto "no es objeto de negociación", sino "la aplicación de la legalidad penitenciaria".

Ábalos: "Es un grupo más"

Preguntado por la negociación con Bildu, que ha suscitado críticas no solo de la oposición, sino entre las filas del propio PSOE, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha defendido que se desarrolla "estrictamente a nivel parlamentario", comocon el resto de grupos.

"Es un grupo parlamentario más", ha reiterado, matizando que el PSOE no comparte el proyecto de la formación abertzale, su "tradición" ni su "historia". "Pero es un grupo parlamentario, que si entiende la situación y no quiere obstaculizar un proceso de estabilidad para España, no veo tampoco si es muy negativo, lo lamentable es que no lo hagan otros", ha agregado.