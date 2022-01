La nueva reforma, pactada entre el Ejecutivo y los agentes sociales, no convence de momento a los aliados habituales del Gobierno, dado que Bildu, PNV y ERC han advertido de su negativa a avalarla sin modificaciones.

Así lo ha subrayado el diputado de Bildu, Oskar Matute, asegurando que no hay avances significativos en la negociación. "Conviene ser claros. No hay avance significativo alguno con EH Bildu por cuanto no valoran tocar el texto acordado, entre otros, con la CEOE, para eliminar aspectos lesivos de la reforma laboral".

Así se lo transmití el miércoles al secretario de estado. Esto, y no otra cosa, es la verdad", ha destacado el político en un tuit que ha compartido también Gabriel Rufián. El portavoz de los republicanos en el Congreso ha llegado a hablar de "chantaje" en lugar de "negociación" y de crear un "frente común" contra del texto si persistía la actitud de no tocar "ni una coma".

También señaló que ERC no está para respaldar "proyectos personales", en alusión a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

Responden así al número dos de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey, que en 'El País' ha afirmado que sí se está avanzando con los socios de la coalición.