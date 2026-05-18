El contexto Cuba se encuentra ante la mayor escalada de tensiones con Washington en décadas y con la isla sumida en la peor crisis socioeconómica y ahogada por las sanciones.

En medio de crecientes tensiones con Washington y una crisis socioeconómica agravada por sanciones, Protección Civil de Cuba ha instado a las familias a preparar un kit de supervivencia similar al recomendado por la Unión Europea. Este kit, difundido discretamente en el Día Nacional de la Defensa, ahora semanal, incluye documentos, agua, medicinas, radio a pilas, velas, cerillas, baterías y un botiquín, con el objetivo de "proteger, resistir, sobrevivir y vencer". Además, se rumorea que el gobierno de Díaz-Canel ha adquirido drones para posibles ataques, aunque el régimen lo niega y critica a los medios por favorecer a sectores belicistas. La situación se complica con una inminente acusación de EE.UU. contra Raúl Castro por un incidente de hace 30 años.

¿Se acuerdan del kit de supervivencia recomendado por la Unión Europea ante la guerra o la emergencia climática? Pues eso mismo es fundamentalmente lo que Protección Civil de Cuba pide a las familias que preparen, si es posible.

Ante la mayor escalada de tensiones con Washington en décadas y con la isla sumida en la peor crisis socioeconómica ahogada por las sanciones redoblada, las autoridades cubanas han difundido por lo 'bajini' una guía dentro del Día Nacional de la Defensa, que ahora allí es semanal, "para la protección ante una agresión militar".

La guía o kit incluye documentación, agua, medicinas si se necesitan, radio a pilas, velas, cerillas, baterías, botiquín y consejos de primeros auxilios para "proteger, resistir, sobrevivir y vencer", defienden las autoridades.

Además, también por lo 'bajini', los de Díaz-Canel se habrían hecho con cientos de drones para atacar, llegado el caso, intereses yanquis, como la base de Guantánamo. Sin embargo, el régimen cubano desmiente esto y critica a los medios por hacer "el juego a los belicistas 'trumpistas", aunque también insisten en su "muy legítimo" derecho a la legítima defensa "de la sociedad civil revolucionaria".

Y a todo esto, se suma que es inminente que las autoridades estadounidenses presenten una acusación formal contra el expresidente Raúl Castro por un incidente de hace 30 años, por si faltaba tensión.

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