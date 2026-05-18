Ahora

ELECCIONES ANDALUCÍA

Resultados del 17M

Ante la escalada de tensiones

Radio a pilas, cerillas, documentación... el kit 'prebélico' que las autoridades cubanas piden a la población que prepare

El contexto Cuba se encuentra ante la mayor escalada de tensiones con Washington en décadas y con la isla sumida en la peor crisis socioeconómica y ahogada por las sanciones.

Familia en Cuba
Escucha esta noticia
0:00/0:00

¿Se acuerdan del kit de supervivencia recomendado por la Unión Europea ante la guerra o la emergencia climática? Pues eso mismo es fundamentalmente lo que Protección Civil de Cuba pide a las familias que preparen, si es posible.

Ante la mayor escalada de tensiones con Washington en décadas y con la isla sumida en la peor crisis socioeconómica ahogada por las sanciones redoblada, las autoridades cubanas han difundido por lo 'bajini' una guía dentro del Día Nacional de la Defensa, que ahora allí es semanal, "para la protección ante una agresión militar".

La guía o kit incluye documentación, agua, medicinas si se necesitan, radio a pilas, velas, cerillas, baterías, botiquín y consejos de primeros auxilios para "proteger, resistir, sobrevivir y vencer", defienden las autoridades.

Además, también por lo 'bajini', los de Díaz-Canel se habrían hecho con cientos de drones para atacar, llegado el caso, intereses yanquis, como la base de Guantánamo. Sin embargo, el régimen cubano desmiente esto y critica a los medios por hacer "el juego a los belicistas 'trumpistas", aunque también insisten en su "muy legítimo" derecho a la legítima defensa "de la sociedad civil revolucionaria".

Y a todo esto, se suma que es inminente que las autoridades estadounidenses presenten una acusación formal contra el expresidente Raúl Castro por un incidente de hace 30 años, por si faltaba tensión.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones de Andalucía 2026, en directo | Moreno insiste en "gobernar en solitario" pero admite que deberá "buscar acuerdos" con Vox: "La prioridad es Andalucía"
  2. La alerta internacional por ébola en el Congo moviliza a la región y provoca cierres fronterizos para contener el brote
  3. Shakira gana una batalla a Hacienda: no tenía su domicilio en España en 2011 y le tendrán que devolver más de 60 millones
  4. Guerra en Irán, en directo | Irán amenaza a EEUU con hacer del mar de Omán "su cementerio" si no cesa el bloqueo de Ormuz
  5. Anita la Fantástica, en busca y captura por no presentarse a un juicio por estafa de 730.000 euros en viajes a carreras de Moto GP
  6. Bardem carga contra la "masculinidad tóxica" de Trump, Netanyahu y Putin: "Van diciendo: 'Mi polla es más grande que la tuya y voy a bombardearte'"