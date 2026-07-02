Beatriz de Vicente expone que intentar saber el sueldo exacto de un compañero "podría vulnerar la ley de protección de datos"

El ministerio de Yolanda Díaz quiere impulsar un decreto ley que permitiría conocer, a aquellos trabajadores que lo soliciten, el sueldo medio de su departamento. Con esta medida buscan favorecer la transparencia.

El ministerio de Trabajo estaría preparando un decreto ley que obligaría a las empresas a comunicar a aquellos trabajadores que lo pidan el sueldo medio de su departamento para ver si hay diferencia de trato. Con ello, buscan acabar, entre otras cosas, con la brecha de género.

"Estoy viendo que hay una directiva y una corriente europeas en la que se establece el derecho de todo trabajador a esa transparencia salarial", señala Beatriz de Vicente. La abogada señala que esa directiva permite saber cuál es la media salarial en su empresa respecto a puestos similares.

De Vicente indica que, incluso, hay un registro salarial "para saber si alguien que ejerce mi misma categoría cobra lo mismo haciendo las mismas funciones". La abogada indica que conocer la nómina exacta de un compañero "podría vulnerar la ley de protección de datos".

Así, el único dato que se podría conocer sería la media de sueldos de los trabajadores. Edu Galán cuenta que él trabajó en Recursos Humanos y lo primero que querían saber los trabajadores era cuánto cobraba el resto. "Esto del sueldo medio puede ayudar para mejorar la convivencia", concluye.

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