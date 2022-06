El regreso del rey emérito a España después de casi dos años levantó gran expectación mediática y social. Tanto en Sanxenxo como en la visita a Zarzuela, Juan Carlos I volvió a darse un baño de masas, siendo fuertemente aclamado. Sin embargo, según el barómetro de laSexta, casi el 60% de los encuestados valora negativamente esa visita que duró apenas cinco días (en concreto, el 59,5%), y que volvió a poner a la institución real en el centro del debate.

En cambio, un 39,8% sí vio positivo el retorno del rey a nuestro país. Una vuelta, muy mediática, que para algo más del 56,5% de las respuestas afecta negativamente a la corona, mientras que algo más de uno de cada cuatro cree que este regreso fue positivo para su imagen (el 27,8%). Por afiliación, los más divididos en esta cuestión son los votantes del Partido Popular, que reparten su opinión casi a partes iguales (el 39,4% lo ve negativo y el 44,2%, positivo).

No se registra tanta división en el resto de partidos: en el PSOE, un 68,4% cree que la visita de Juan Carlos I afecta negativamente a la Corona, mientras que un 18,2% lo ve positivo; entre los votantes de Unias Podemos, nadie lo ve positivo y más de un 80% negativo; y en Vox, un 52,9% lo ve positivo y un 21,6% negativo. Y eso que no hubo discurso o declaración oficial. Lo más parecido, un comentario tan polémico como su presencia en el país.

"Dar explicaciones, ¿de qué?", dijo el emérito a la prensa cuando se marchaba en un coche. El rey no consideraba que tuviera que dar explicaciones, pero el 70% de los preguntados no comparte esa opinión. Los más divididos, de nuevo, son los votantes del Partido Popular (el 51% no comparte la opinión del emérito frente a un 48,9% que sí). Tampoco hubo imagen del emérito con su hijo, dos figuras muy distintas de monarca; la de Juan Carlos ha caído en popularidad estos últimos años, según coinciden los analistas.

"Juan Carlos era una figura que había perdido su autoridad moral tras el incidente de Botswana", apuntó Pedro Cuartango, periodista y columnista de ABC, este sábado en laSexta Noche. Según el barómetro de laSexta, más de la mitad de los encuestados se identifica más con el actual monarca, con el rey Felipe VI, que con su padre: apenas un 13% lo hace con el emérito, una figura comunmente reivindicada como clave en la Transición.

"Ahora se está contando la cara B de la historia, pero había una cara A, e importantísima", recordó, también en laSexta Noche, Carmen Enríquez, periodista experta en Casa Real. Precisamente, la historia de Juan Carlos I se analiza actualmente como nunca se ha hecho hasta ahora en el documental de Los Borbones: una familia real. Una docuserie dirigida por Ana Pastor que construye detalle a detalle una narración distinta de los reyes y su familia a la que habíamos visto.