"Voy hecho una mierda": trabajadores de parques y jardines de Murcia denuncian que les obligaron a ir a una conferencia del teniente de alcalde

¿Qué ha pasado? Con unas instrucciones "fáciles y sencillas", critican que les ordenaron a ir a una charla a pesar de estar dentro de su jornada labora. "Quedan muchas cosas que recoger, estoy sudando a yeguas", relatan los empleados.

Los trabajadores de parques y jardines de Murcia denuncian haber sido obligados a asistir a una conferencia del teniente de alcalde durante su jornada laboral para llenar sillas vacías. Según relatan, se les indicó que debían cambiarse de ropa y presentarse en el auditorio Víctor Villegas hasta las 14:00 horas, en medio de altas temperaturas y tareas pendientes. El PSOE ha solicitado la dimisión del concejal implicado, calificando el acto como un reflejo negativo del Ayuntamiento. El consistorio niega haber dado órdenes y asegura que la asistencia fue voluntaria. Se abrirá un expediente para investigar lo ocurrido.

De extras. Así sienten que han sido los trabajadores y parques de jardines de Murcia. Porque denuncian que les obligaron, dentro de su jornada laboral, a asistir a una conferencia del teniente de alcalde del lugar. A llenar las sillas que iban a estar vacías que llenaron con ellos.

"Las instrucciones que tenemos es que se van a su casa, se cambian de ropa y se van al Víctor Villegas. Allí hay que estar hasta las 14:00", cuenta un trabajador en palabras que recogen en 'La Opinión de Murcia'.

Así. "Fácil y sencillo". En medio de su jornada laboral. Con las temperaturas que hay en la región murciana más propias de julio y de agosto. "Estoy recogiendo las ramas. Quedan muchas cosas que recoger. Hay setos que barrer. Aquí, deprisa y corriendo", relatan.

"Estoy sudando a yeguas. Me ha caído un montón de polvo de plátanos y voy hecho una mierda", afirma un trabajador.

Porque todo fue sin previo aviso. Fue una decisión tomada de repente que ha hecho reaccionar a la oposición. El PSOE, ante esto, ha pedido la dimisión del concejal y del edil.

"Llevárselos a engordar el ego de un concejal nos parece gravísimo. Es algo que no es una anécdota sino un reflejo de este Ayuntamiento", dicen los socialistas.

Desde el consistorio, por su parte, acusan al PSOE de "generar polémica" y niegan que se haya dado orden alguna. Dicen que todo fue voluntario.

"La organización, viendo que no se completaba el aforo, decidió abrir las puertas como se hace en todos los eventos. Las empresas avisaron a las trabajadores que era voluntario porque una formación no puede ser obligatoria", cuenta Antonio Cegarra, jefe del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Murcia.

Ahora, han avisado, van a abrir un expediente para aclarar qué es lo que ha sucedido con estos trabajadores y con sus asistencia a al conferencia.

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