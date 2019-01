Aznar pide el voto para el PP frente al "desafío existencialista" y el "griterío de los alborotadores"

El expresidente del Gobierno José María Aznar, ha advertido de que España afronta un auténtico "desafío existencial" y que la única manera de responder es votando al PP, por lo que ha pedido el voto para su partido ya que "solo un PP fuerte garantiza el cambio" de Gobierno.

En su intervención en la convención nacional del partido, ha pedido que nadie se deje engañar porque a este desafío hay que responder con toda serenidad y firmeza, además de "con coraje, con ganas de futuro y también con votos", ha avisado.

"Los votos que España necesita para responder con éxito a este desafío contra nuestra continuidad histórica y nuestro futuro son los votos que deben ir al PP y que desde ahora pido para el PP", ha dicho Aznar, tras aclarar que no esta mañana quiere no dejar "nada a la interpretación". Además, ha insistido en que el partido no acepta que el destino de España lo marquen "quienes quieren romper la nación y la Constitución española".