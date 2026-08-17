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Afra Blanco se pregunta "quién fiscaliza a Ayuso": "Cuando se le pregunta por el aticazo, cortina de humo y Pedro Sánchez"

La sindicalista Afra Blanco cuestiona en Al Rojo Vivo la estrategia de Isabel Díaz Ayuso para responder a las críticas y denuncia que la presidenta madrileña recurre a Pedro Sánchez para desviar el foco de su propia gestión.

afra blanco

En Al Rojo Vivo, la sindicalista Afra Blanco ha cuestionado la estrategia de Isabel Díaz Ayuso para responder a las críticas y ha señalado que la presidenta madrileña recurre sistemáticamente a Pedro Sánchez para desviar el foco de asuntos que afectan directamente a su gestión.

"Las palabras de Isabel Díaz Ayuso no dejan de ser absolutamente sorprendentes", ha afirmado Blanco, antes de enumerar distintos asuntos sobre los que, a su juicio, Ayuso habría respondido apelando al presidente del Gobierno.

"Fíjate: cuando a Isabel Díaz Ayuso se le pregunta por las residencias, la contestación es 'cortina de humo, Pedro Sánchez'. Cuando se le pregunta por Miami o por México y quién le ha pagado los viajes, 'cortina de humo, Pedro Sánchez'. Cuando se le pregunta por la compra de un chalet para pasar sus vacaciones de verano, 'cortina de humo, Pedro Sánchez'", ha señalado.

Blanco ha continuado con su crítica aludiendo a otras cuestiones sobre las que, según ha dicho, la presidenta madrileña habría utilizado la misma respuesta: "Cuando a Isabel Díaz Ayuso se le pregunta, por ejemplo, por el color de las alas, cortina de humo, Pedro Sánchez".

La sindicalista ha centrado finalmente su intervención en la fiscalización de la gestión de la presidenta madrileña. "Y cuando se le pregunta por el caso, cortina de humo y Pedro Sánchez, la pregunta es: ¿quién fiscaliza a Isabel Díaz Ayuso?", ha planteado.

También ha mencionado los gastos atribuidos a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, en comidas y desayunos con cargo a fondos públicos de la Comunidad de Madrid. "Cuando se le pregunta por los miles de euros que se está gastando Miguel Ángel Rodríguez en comidas y en desayunos, dinero público de Madrid y de los madrileños y madrileñas, también: 'cortina de humo, Pedro Sánchez'", ha afirmado.

Blanco ha concluido reclamando el foco sobre la gestión del Ejecutivo madrileño: "La pregunta es quién fiscaliza a Isabel Díaz Ayuso y qué gestiona Isabel Díaz Ayuso para con los madrileños y madrileñas. Porque, honestamente, creo que es ninguna".

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