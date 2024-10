El Gobierno de la Comunidad de Madrid está poniendo en marcha "una apertura de los establecimientos, adelantando los horarios al mediodía y a la hora de la cena" para adaptarse a las costumbres de los extranjeros.

Así lo anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de presentación de las actividades organizadas con motivo del reconocimiento de Madrid, Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2024-2025.

Según indicó Ayuso, las previsiones para 2024 en la Comunidad de Madrid superará los 20.000 millones de euros de inversión por el turismo. Así, insistió en que desde su Gobierno siguen trabajando "para seducir a todos los públicos".

"Estamos poniendo en marcha una apertura de los establecimientos, adelantando los horarios al mediodía y a la hora de la cena. Del mismo modo que nos pasa a los españoles cuando vamos fuera, que al poco que te descuidas no comes o no cenas, al revés también", justificó Ayuso.

De esta manera, la presidenta defendió que "nosotros nos tenemos que adaptar también a quienes nos visitan, a quienes nos honran con su visita y confían en nosotros".

De hecho, una semana antes de anunciar este plan de adelantar horarios para adaptarse a las costumbres de los turistas, Ayuso utilizó el lema "Welcome turists", con una especie de guiño al aquel "Refugees Welcome" de Manuela Carmena que colgó como pancarta en el palacio de Cibeles.

"Queremos que los turistas se encuentren en casa, en una región alegre, acogedora y amable con todo el mundo, con el que llega por primera vez", insistió Ayuso. Además, también añadió su deseo de que "nos elijan para vivir o que lo hagan sus hijos, y que muchos jóvenes también decidan venir a Madrid a emprender una nueva vida laboral a estudiar".