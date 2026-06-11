Ayuso se mofa de la "Mata Chari" Leire Díez e ironiza con las siglas P.S.: "¿Quién es? ¿Patrick Swayze?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid

Entre líneas La presidenta madrileña se mete en el lodo para cargar contra la presunta fontanera del PSOE. Ayuso califica a Leire Díez de "Mata Chari" y juega con el término coloquial del 'charo' utilizado por la extrema derecha para intentar ridiculizar a mujeres de ideología progresista.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizó un nuevo discurso en la Asamblea de Madrid, donde se burló de Leire Díez, vinculada al PSOE, llamándola "Mata Chari". Ayuso ironizó sobre el supuesto papel de Díez en la transmisión de mensajes entre instituciones y su relación con la Fiscalía General del Estado. Utilizó el término "chari" como un insulto que la extrema derecha emplea para ridiculizar a mujeres progresistas. Además, cuestionó las siglas "P.S" en las agendas de Díez y criticó al Gobierno por abrir la Fiscalía a una "mafia organizada". Auguró que algunos acabarán en prisión por corrupción.

Nuevo ejercicio de retórica discursiva de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. La 'popular' se ha mofado de la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, a la que ha tildado de "Mata Chari".

"Tenemos a la que sería Mata Hari, o más bien la 'Mata Chari' del PSOE, que va trasladando los mensajes de institución en institución viéndose con las altas instancias de la Fiscalía General del Estado llamando al fiscal general, Álvaro", ha señalado Ayuso. Un término el de 'mata chari' que enlaza con las fuentes del Gobierno que ironizaban esta semana con que "desde Mata Hari no se conocía nada igual" en caso de que "fuera verdad" todo lo que se está publicando sobre la exmilitante socialista estas semanas. También el término 'chari' supone un insulto ya que es la forma coloquial del 'charo' con el que la extrema derecha y la ultraderecha carga en redes para ridiculizar a mujeres de ideología progresista, defensoras del feminismo y de la igualdad.

Ayuso también ha bromeado sobre las siglas 'P.S' en las agendas de Leire Díez. "¿Qué hacemos con Patrick Swayze? ¿Quién es el PSOE? ¿Quién es ZP?", se ha preguntado, a la vez que ha subrayado que en la próxima visita del papa va a haber "tantos sanchistas en las cárceles que no va a tener tiempo ni de visitarlos".

Además, Ayuso ha censurado que el Gobierno abra las puertas de la Fiscalía General del Estado "a una mafia organizada al más alto nivel contra jueces, fiscales, Guardia Civil, periodistas y adversarios políticos", todo esto "con dinero público".

Así, ha insitido en si "todos los que están aquí (en la Asamblea) pueden ir a la Fiscalía General del Estado a hablar con Álvaro". Finalmente, la presidenta regional ha augurado que "al calor de la prisión es donde les vamos a ver a ustedes, con la vergüenza que han dado con Zapatero, con lo que están haciendo con los venezolanos y cómo han retorcido el dolor, con la trama corrupta que se va a llevar por delante a su cúpula".

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