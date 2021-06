Isabel Díaz Ayuso no rectifica. Tras sus polémicas palabras sobre los indultos y la firma (o no firma) del rey Felipe VI, ahora la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid recalca que sigue "pensando exactamente lo mismo", e incluso ha remarcado que el presidente del PP, Pablo Casado, piensa igual que ella.

En este sentido, en un desayuno informativo al que han asistido varios dirigentes populares, entre ellos Casado, la mandataria ha negado cualquier tipo de rectificación, y subraya que sus declaraciones de ayer, en las que incidía en que "toda la culpa recae en el presidente del Gobierno", no son más que una "aclaración".

Y es aquí donde va más allá: después de que Casado corrigiera sus palabras, asegura que ambos piensan "exactamente lo mismo", y llega a afirmar que el rey, firme o no firme —un dilema falso, debido a que por ley el monarca sí o sí debe firmar— "está en tela de juicio".

"[Casado] piensa lo mismo que yo. Pensamos lo mismo, exactamente lo mismo. Esos políticos celebran absolutamente haber puesto al rey en una trampa, porque si firma o no firma, haga lo que haga, está en tela de juicio. Por eso dije que le quieren hacer cómplice, aunque por supuesto no es cómplice", ha lanzado la mandataria.

Estas son unas declaraciones que Ayuso ha hecho a la entrada del evento, que ha protagonizado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Es decir, son unas palabras que ha expresado antes de comenzar el acto y sin la presencia de Casado, con el que se ha sentado en la misma mesa instantes después y con el que ha conversado. Este último, aun así, preguntado más tarde por esta cuestión, ha evitado responder.

"Yo ayer no hice una rectificación": Ayuso se enmarca en sus palabras

Durante su intervención ante los medios, la presidenta en funciones no ha dudado en reiterar que sigue pensando "absolutamente lo mismo" que aquel día en la plaza de Colón. Y, de nuevo, ha vuelto a apelar a Casado, remarcando que, con respecto al líder Popular, "no ha habido sometimiento, ni correcciones ni imposición". E insiste una vez más: "No hay problemas con Casado".

Un hecho que contrasta con las propias declaraciones del popular este lunes, en las que indicaba que la monarquía parlamentaria es ejercida "de manera impecable por su majestad Felipe VI", intentando evitar cualquier atisbo de culpabilidad sobre el jefe de Estado.

De hecho, las declaraciones de Ayuso alcanzaron tal nivel de polémica que el propio Partido Popular tuvo que dar la cara, aunque en público evitaron desautorizarla. "Esa mención al rey fue una pregunta retórica de la que no se esperaba una respuesta, fue para culpar a Sánchez", subrayaban fuentes de la Presidencia de la región a laSexta.

"Ayuso sabe bien que el rey debe firmar lo que le ponga el Gobierno", llegaban a decir, tratando también de no poner la diana sobre una de sus dirigentes con más peso. Pero hoy, en cualquier caso, la líder del partido en la Comunidad de Madrid ha negado cualquier toque de atención, bronca o reprimenda de sus superiores.

Además, con rotundidad: "Yo ayer no hice ninguna rectificación. Yo ayer aclaré mis palabras, pero sigo pensando absolutamente lo mismo". Y, como en Colón, repite: "Es una absoluta vergüenza que al rey de todos los españoles, que es el enemigo a batir por los independentistas, tenga que firmar semejante documento".

