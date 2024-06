Ayuso y Feijóo, dos líderes populares con ideas distintas en lo que respecta a Javier Milei. Así ha quedado latente este viernes tras la reunión entre el presidente de Argentina y la presidenta de al Comunidad de Madrid. Y es que los dos estandartes del Partido Popular no van al unísono.

Mientras que Isabel Díaz Ayuso está encantada con la presencia de Milei, Feijóo aseguraba que el presidente no está en el espacio de moderación que él quiere para la política, hasta el punto de que ha preferido no acudir al acto de este viernes.

El Acto de Ayuso se aparta de las cautelas que, al menos hasta ahora, había mantenido la dirección del PP ante Milei. Cautelas que han vuelto a quedar reflejadas esta tarde, porque mientras la presidente de la Comunidad de Madrid estaba reunida con el presidente argentino, Feijóo ha acudido a un acto junto a Borja Sémper en la Escuela Acción por la Música de Madrid. Una visita a esta fundación de inclusión que no estaba prevista en agenda, por lo que no ha habido prensa, y que el PP se ha encargado de difundir.

Esto despeja las dudas sobre la posición de Feijóo que no ha querido salir en ninguna foto con el presidente de Argentina, al contrario que Ayuso que más allá del acto de este viernes, la popular ha aprovechado para alardear sobre la reunión que ha mantenido con el argentino: "Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo de la Argentina".

Un discurso que se aleja mucho de la línea impuesta por el líder del Partido Popular: "Ni Sánchez ni Milei están en el espacio de moderación que reivindico".

El PP niega que exista malestar

Desde la dirección nacional del PP, niegan que exista malestar por el acercamiento de Ayuso al presidente argentino. El portavoz del partido, Borja Sémper, ha señalado que el PP conocía la medalla que Ayuso va a otorgar a Milei y ha negado malestar en la cúpula del PP. Con lo que están "profundamente molestos", ha dicho, es con la política exterior del Gobierno de Sánchez, al que acusa de abrir "conflictos internacionales".

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido este viernes que "el partido popular respeta las competencias de las comunidades autónomas". "El Partido Popular lo que quiere siempre la normalidad en las relaciones con países como son Argentina. Lo que nos preocupa es mucho más las injerencias rusas en la democracia española que una cuestión de estas características", ha aseverado Cuca Gamarra.

Unas declaraciones que han sido avaladas por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el cual ha puesto el foco en la corrupción del PSOE y no en el claro acercamiento de su partido a la ultraderecha: "Pedro Sánchez no se reunió con Javier Milei simplemente porque rompió relaciones para tapar la corrupción de su casa, de su partido y de su Gobierno y eso es lo realmente grave, no que se reúna Isabel Díaz Ayuso con Javier Milei".