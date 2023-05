La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a la decisión de los siete candidatos de Bildu condenados en el pasado por delitos de sangre de no formalizar su cargo en caso de ser elegidos el próximo 28 de mayo, dejando claro su escepticismo a la hora de cumplir su compromiso. En un comunicado, los candidatos de la formación abertzale se han comprometido no a retirar sus candidaturas, sino a no asumir su cargo en caso de resultar elegidos el 28M, a lo que Díaz Ayuso ha respondido de la siguiente manera: "No van a renunciar porque van igualmente en la lista. Y claro que tomarán posesión. ¿Qué palabra tiene un asesino? La misma que los otros 37 cooperadores necesarios de los asesinatos, secuestros y extorsiones. Son igualmente culpables y así los condena la ley".