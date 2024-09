Como mano de obra y ciudadanos de segunda. Así es cómo considera la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el nacionalismo catalán trata al resto de españoles y "a todo al mundo". Así lo ha asegurado este miércoles en esRadio, mientras que sus colegas de partido se sumaban a avivar en el Congreso de los Diputados la idea de que Cataluña mediante la financiación singular perjudica a España.

Un nuevo modelo de financiación que su secretaria general, Cuca Gamarra, define como "el cuponazo separatista de 30.000 millones de euros". Respecto a ello, critica que "se financia con los profesores de los andaluces, los médicos de los extremeños, el transporte de los manchegos y los riojanos, la dependencia de los asturianos".

Un argumento que desde la Xunta de Galicia, su presidente, el popular Alfonso Rueda, ha enarbolado al considerar que "Cataluña nos roba", al tiempo que ha asegurado que "la prioridad ahora mismo es que no nos roben. Que no se pague con dinero de los gallegos".

Ante este posicionamiento, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusa a los de Alberto Núñez Feijóo de "dividir y enfrentar a territorios y ciudadanos". Incluso, asegura que ellos "contra Cataluña siempre viven mejor". Unas palabras que se han producido durante la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados, la primera del curso político.

De hecho, solo horas antes de que el PP y el Gobierno se enzarzaran en el hemiciclo -una vez más por Cataluña- el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pedía desde China evitar la confrontación, así como "no cultivar el agravio territorial". "Lo que es bueno para Cataluña es bueno para el conjunto del país" con el fin de no volver al año de la declaración de independencia en 2017: "Yo no quiero volver a repetir ese camino".

A las palabras de la presidenta madrileña con las que arrancaba este texto, Montero prefiere hacer oídos sordos. "No hace falta hacer valoraciones de las palabras de Ayuso. Se define sola", ha asegurado ante los periodistas que la esperaban a su salida de la Cámara Baja.

Mientras tanto el socio del gobierno de coalición, Sumar, ha pedido a la popular que no "azuzar" ni "atizar" "el enfrentamiento entre territorios". Cuestión que ha subrayado Iñigo Errejón, así como Aina Vidal en Al Rojo Vivo. Al tiempo que el republicano Gabriel Rufián asegura que es ella "la primera que reparte a la gente entre su clase social en Madrid, en función de si son ricos o pobres". En definitiva, la acusa de beneficiar a los ricos.