La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha querido ahondar en la grieta que ha abierto con los otros barones 'populares' sobre la financiación, asegurando que sus "compañeros están haciendo un gran trabajo en sus comunidades autónomas". Pero sí ha cargado contra la financiación singular pactada entre ERC y PSC para Cataluña al señalar que los ricos de Cataluña "quieren que el resto de España seamos su mano de obra".

"Esta semana vamos a anunciar que vamos a seguir bajando impuestos en Madrid", ha anunciado la dirigente 'popular' y ha criticado la financiación singular. A renglón seguido, ha expresado que "ahora tenemos que pedirles perdón a los ricos de Cataluña", a quien ha acusado de querer "que el resto de España sea su mano de obra". "(Dicen) a mí me lo pagáis porque sí", ha señalado sobre ese "pensamiento de la burguesía" catalana que trata al resto de españoles "como ciudadanos de segunda".

Asimismo, no ha confirmado si se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí ha insistido en que le debe dinero. "No voy a hablar del dinero de la gente porque no pueden comprarme... Sánchez no me va a venir a comprar a mí con la cantidad de dinero que debe a Madrid", ha sostenido la presidenta regional en una entrevista en EsRadio, obviando que la Comunidad de Madrid cerró el año pasado con más de 35.000 millones de deuda pública.

Por otro lado, no ha querido seguir con sus presiones a sus compañeros de partido y presidentes autonómicos para que no se reúnan con Sánchez. La presidenta madrileña ha denunciado que "es muy difícil tener siempre una agenda mediática en su contra". Con esto, ha querido que los focos no se sitúen en ella, sino en que el presidente del Gobierno central todavía "no ha convocado la Conferencia de Presidentes" y ha adelantado que el Consejo de Gobierno de este miércoles informará de que el Tribunal Supremo admitió a trámite el 30 de julio su recurso contra Sánchez.

Denuncia "presión mediática"

"Hay tortas para convertirse en quién ataca más a Madrid", ha incidido Ayuso, asegurando que la comunidad "ya aporta más del 70% de la caja común". "Todo lo que digo tiene que ser crisis nacional", ha reiterado y ha agregado que la reunión bilateral convocada por Sánchez "es un nuevo concepto que se ha inventado", cuando sigue en el aire si acude o no.

Como siempre, la presidenta madrileña no ha escatimado en sus críticas al jefe del Ejecutivo: "España trabaja para Pedro Sanchez y no al revés". "Y por eso, pedí que lo de todos se negocie entre todos. Solo dije eso y con la presión mediática tremenda que tengo, se inventan que soy el ala dura y que quiero dictar el paso de Feijóo y a mis compañeros", ha defendido.

"Quieren ahondar en el proceso (independentista) para declarar esa república ensoñada", ha subrayado y se ha preguntado: "Cuando (Alberto Núñez) Feijóo llegue a Moncloa, ¿cómo desharemos todo este daño y cómo explicar a Cataluña que es por su bien? Nos llevará a un enfrentamiento". Incidiendo en el debate sobre financiación, ha aseverado que "ahora tienen que pedirle perdón a los ricos de Cataluña". Según ella, "quieren que el resto de España sea su mano de obra".

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha acusado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de ser el "muñidor" con el que el Gobierno de España está creando "una nación catalana paralegal" con el dinero del resto de los españoles, y de ser quien recomienda a Sánchez que, con base en "cordones sanitarios", se puede evitar la alternancia política para "eternizarse en el poder".