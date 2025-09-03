La Audiencia adelanta posibles nuevas imputaciones en el caso Koldo una vez reciba los últimos informes de la UCO

Los detalles El juez Ismael Moreno detalla esta decisión en un auto elaborado a petición de la Fiscalía para prorrogar seis meses más la instrucción.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno adelanta que podría haber nuevas imputaciones en el marco del caso Koldo conforme la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregue al Tribunal los informes que están en elaboración.

El magistrado detalla esta decisión en un auto elaborado a petición de la Fiscalía para prorrogar seis meses más la instrucción y al que ha tenido acceso laSexta.

"A la vista del estado que mantienen las presentes actuaciones, dado el numeroso material incautado en las diligencias de entrada y registro practicadas (documentación, efectos y metálico, evidencias digitales -teléfonos, ordenadores, y dispositivos de almacenamiento), que está siendo examinado por la Unidad Policial actuante para la elaboración de los oportunos informes, y cuyo avance irá determinando la práctica de nuevas diligencias e incluso de nuevas imputaciones, es procedente, atendiendo a todas las circunstancias concurrentes, y de conformidad a lo interesado por el Ministerio Fiscal y algunas de las partes personadas que han evacuado el trámite conferido, acordar una nueva prórroga del plazo de instrucción de las presentes actuaciones por un nuevo periodo de seis meses", argumenta el juez Moreno.

Por consiguiente, detalla el juez en su auto, "se prorroga en seis meses más el plazo de instrucción del presente procedimiento, a computar desde el día 8 de septiembre de 2025, fecha de vencimiento del plazo de seis meses que viene acordado en las presentes actuaciones". Por lo tanto, la instrucción durará, al menos, hasta el mes de marzo de 2026.

*Noticia en ampliación.