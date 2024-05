El PP no se ha atrevido a llamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'para dar explicaciones de las actuaciones de su mujer, Begoña Gómez, antes de las elecciones europeas que se celebran el próximo 9 de junio. Así lo ha decidido esta misma tarde la Mesa de la Comisión del Senado, quien se ha decantado por no arriesgarse y esperar a llamarle a Sánchez por miedo a que salga reforzado de cara a las elecciones.

En cambio, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, sí que tendrá que dar explicaciones sobre el 'caso Koldo'. Lo hará este mismo viernes junto al presidente de ADIF, la CEO de una filial de Globalia y la exministra de Exteriores, Arancha González Laya. Y aunque desde el PP han aclarado que podrían convocar una reunión de urgencia de la mesa y llamar así a nuevos comparecientes para la próxima semana, Pedro Sánchez no figura entre estos nombres y no declarará en la comisión, por lo menos por ahora.

División dentro del PP por cuándo llamar a Sánchez

La mesa que ha decidido que Sánchez no comparezca antes del 9-J ha estado completamente dividida. Mientras una parte del PP quieren que el presidente del Gobierno declare en plena campaña de las elecciones europeas, otros, en cambio, son partidarios de que lo haga después porque creen que hay riesgo de que salga reforzado. Tan solo necesitan tres días de margen para llamar de urgencia al presidente del Gobierno para que declare en la comisión, pero todo apunta a que, tal y como han decidido este miércoles, no lo haga antes de las europeas.

Aun así, el PP se reserva un as en la manga y mantiene la tensión hasta el último minuto. Como tan solo se necesitan tres días para llamarle de urgencia, existe la posibilidad de que la mesa decida llamarle este viernes, por lo que Sánchez podría comparecer el miércoles 5, cuatro días antes del 9-J, aunque la periodista Ángela Vera asegura que no tiene pinta de que esto vaya a ocurrir.

Así, la oposición ha decidido que, por el momento, van a esperar. La decisión se ha tomado en el último momento porque, como cuenta Ángela Vera, la formación estaba dividida y no tenían claro qué hacer. El partido de Feijóo se ha quebrado en dos bandos, quienes querían su comparecencia antes de las europeas y quienes preferían ser precavidos.

Según cuenta Ángela Vera, parte del Partido Popular aseguraba que este era el mejor momento para sentar al presidente del Gobierno en la comisión de investigación. Querían poner el foco en esa imagen de Sánchez entrando en el Senado precisamente unos días antes de votar y en plena campaña de las elecciones europeas.

Algunos barones creen que Sánchez va a salir airoso

Pero parte del partido se oponía a esta decisión por miedo a que su estrategia saliera mal. Muchos populares ponían sobre la mesa el riesgo de llevar a Sánchez ante la comisión por miedo a que el líder del PSOE diera una "vuelta a la tortilla", que le saliera bien y que, en un efecto 'boomerang', fuera el PP quien perdiera esta jugada. Temían que Sánchez saliera airoso de la comisión y los senadores del PP no fueran capaces de arrinconarle.

Según indica Vera, parte de la formación asegura en privado que algunas comparecencias de estas comisiones de investigación no les están saliendo al PP todo lo que bien que les gustaría y que tanto el líder del PSC, Salvador Illa, como el exministro socialista, José Luis Ábalos, "están saliendo airosos".

Feijóo se resiste a llamar a Begoña Gómez

Otra de las cuestiones que divide al partido es si poner a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, quien está "investigada" por dos posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, en la lista de comparecientes. Aunque Sánchez no haya sido citado a declarar, sí consta en esa lista, mientras su mujer, por ahora, no. Vera explica que dentro de la formación, un sector aprieta cada semana para que se meta el nombre de Begoña Gómez en esa lista. Por el momento, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aguanta la presión de sus barones y no es partidario de añadirla.

Habrá que esperar si finalmente el presidente del Gobierno comparece de urgencia antes de las elecciones europeas y si el nombre de su mujer, Begoña Gómez, acaba añadiéndose en la lista de comparecientes de la comisión de investigación del Senado.