Evita salir de casa en la medida de lo posible. Es el mensaje que el Gobierno, expertos de la comunidad científica y sanitarios han repetido constantemente en los últimos días para evitar la expansión del coronavirus en España. Pero parece ser que hay quienes aún se resisten a obedecer esta recomendación para evitar riesgos innecesarios.

Así lo ha señalado el Servicio de Seguridad y Emergencias de Madrid, el 112, que ha publicado un mensaje a modo de llamada de atención para quienes siguen haciendo caso omiso a las medidas de precaución tomadas para frenar el número de contagios por el COVID-19 dados en la Comunidad.

En Twitter, el 112 ha publicado una imagen en la que se aprecia una concentración de vehículos en una de las "áreas recreativas" de la Sierra de Madrid. Con esta fotografía han lanzado un mensaje que dice lo siguiente: "Así no, Madrid. Así no. Es La Pedriza a las 11:30h. Es necesario abandonar las áreas recreativas de la Sierra".

En un comunicado posterior, la Consejeria de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid ha apelado "a la responsabilidad de los madrileños a que se queden en casa, que es la mejor de las recomendaciones sanitarias". Así, también ha pedido evitar "aglomeraciones en la sierra, ya que no se pueden poner límites al monte público". Y ha añadido: "Asimismo desde el 112 se está aconsejando no ir a zonas de recreo y no aglomerarse en zonas al aire libre de la sierra".

En las últimas horas, todas las partes implicadas en la tarea de evitar el crecimiento del coronavirus en España han recordado a la población la necesidad de permanecer en casa hasta que mejore la situación. También lo ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tras anunciar la declaración del estado de alarma insistió en los pasos a seguir para evitar una amenaza mayor.

En rueda de prensa, Sánchez reclamó a la sociedad que se cumplieran "a rajatabla" y "con la máxima responsabilidad y disciplina social" las recomendaciones de los expertos: "La victoria depende de cada uno de nosotros. En nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa, en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía". Puedes ver la declaración del presidente en el siguiente vídeo.