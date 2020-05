Sin campaña de Semana Santa, el sector turístico en España tiene que salvar la temporada de verano. En este sentido, Marcos Franco, socio de 'Observatur' afirma que "nos la jugamos mucho" y fecha como límite para reactivarlo el 15 de junio: "Más tarde de eso sería perder una parte importante de turistas, ingresos y actividad".

Justo el 15 de junio es el día en el que está previsto que se reabra la frontera exterior de la Unión Europea, clave para el turismo de sol y playa que lidera nuestro país. "No podemos pensar en una actividad normal si no se reabren los cielos", manifiesta Jorge Marichal, presidente de de 'CEHAT', quien añade que "el turismo nacional no va a suplir el volumen de turistas que tiene España todos los años".

Aunque el Gobierno no prevé la llegada de turistas antes de julio, tal y como ha anunciado Sánchez en una comparecencia desde La Moncloa, desde los archipiélagos confían en probar los corredores aéreos con regiones de Alemania unas semanas antes "para que el aeropuerto de Mallorca se abra excepcionalmente con vuelos pactados con grandes de Alemania", tal y como ha señalado Gabriel Llobera, presidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares.

Sin embargo, el Gobierno británico que no ha anunciado ninguna fecha de reapertura de sus fronteras, sí que excluye a España de los acuerdos, de momento. A pesar de que los ingleses, con 18 millones de visitantes al año, son nuestro principal mercado, Inglaterra solo ha propuesto corredores con Grecia, Portugal, Nueva Zelanda y Australia.

Por ello, los esfuerzos se centran ahora en atraer al público francés y portugués, territorios limítrofes con los que es posible el traslado en coche. "Tenemos expectativas de que debido a la poca afectación de la pandemia en el mercado portugués, sea uno de los primeros que abra su frontera", expresa Leire Bilbao, directora de 'Visit Benidorm'.

Las fechas de apertura de las fronteras

Portugal sitúa la apertura de su frontera a mediados de junio, una semana más tarde de que abra al público sus playas, mientras que en Italia, el 3 de junio todos sus aeropuertos y fronteras abrirán sin necesidad de pasar por una cuarentena aquellos que sean residentes en Europa.

Tampoco deberán hacer cuarentena los turistas que visiten Grecia, que está lista para recibir turistas a partir del 1 de julio. El país heleno tiene las cifras del coronavirus controladas y aún así esperará más de un mes para permitir los vuelos de extranjeros.

Y en Francia, el secretario de Estado de Exteriores, Jean-Baptiste Lemoyne, indicó este jueves que Francia espera que el 15 de junio empiece a retomarse la actividad turística, aunque todavía no han precisado ninguna información sobre la fecha exacta en la que prevén abrir sus fronteras.

De momento, han anunciado que reabrirán sus fronteras inicialmente con Suiza y Alemania, y además, en este país la cuarentena solo será obligatoria para los residentes en España como respuesta a la decisión de nuestro Ejecutivo.

El gobierno sueco, por su parte, también ha decidido prorrogar el cierre de sus fronteras hasta el 15 de junio, mientras que el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, aseguró que Alemania "hará todo lo posible" por levantar la recomendación vigente hasta el 14 de junio de no viajar al extranjero, siempre y cuando "la evolución de la pandemia lo permita".