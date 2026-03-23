El PP anuncia una querella contra Tezanos por posible delito electoral en los sondeos: "No puede haber tantos errores"

Cómo han ido las predicciones del CIS de Tezanos en las elecciones de Aragón

Los detalles La vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, ha afeado que "no puede haber tantos errores" en los sondeos electorales y que "no se corrigen" tras años en los que la izquierda ha sido sobrerrepresentada en sus encuestas. Algo que el PP considera que es intencionado para "movilizar" a los "simpatizantes de izquierdas con dinero público".

El Partido Popular, a través de su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha anunciado la presentación de una querella contra José Félix Tezanos, presidente del CIS, por un presunto delito electoral. Gamarra, en rueda de prensa, señaló que existen indicios de una violación del régimen electoral general, acusando al Gobierno y a Pedro Sánchez de un uso partidista del CIS. Según el PP, se han vulnerado los artículos 68 y 145 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General debido a la manipulación y errores persistentes en las encuestas, que sobrerrepresentan a la izquierda, con el fin de movilizar a sus votantes.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha informado este lunes de que el Partido Popular va a presentar una querella contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por "posible delito electoral".

Así lo ha informado en rueda de prensa Gamarra, quien ha asegurado que hay "indicios" de posible delito "por la vulneración del régimen electoral general". La dirigente popular ha afirmado que el Gobierno y el presidente, Pedro Sánchez, han hecho una "utilización absolutamente partidista" del CIS, algo que es también "un problema jurídico" que "tiene que tener consecuencias".

Gamarra ha llegado a acusar a Tezanos directamente de "manipulación" de los sondeos de la institución. El principal partido de la oposición aduce una vulneración de los artículos 68 y 145 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) porque "no puede haber tantos errores" y más cuando "no se corrigen" tras años en los que la izquierda ha sido sobrerrepresentada en sus encuestas.

"La única voluntad", según Gamarra, "es manipular" al electorado para "movilizar" a los simpatizantes de izquierdas con dinero público y con el objetivo final de interferir en las encuestas.

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